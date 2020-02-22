ABD Seçimlerinde ‘Deepfake’ Tehdidine Karşı Mücadele

2018’de aktör Jordan Peele, “Düşmanlarımızın her an, herkesin, her şeyi söylemiş gibi gösterebileceği bir çağa giriyoruz” cümlesini simüle edilmiş Barack Obama’nın ağzından söylediğinde, gerçekle yalan arasında çizgi daha da belirsizleşti.

“Deepfake”, birçok görüntü kaynağını birleştirerek ikna edici bir illüzyon yaratmak için yapay zekayı kullanıyor. Artık herkesin kolayca ulaştığı ve hızla gelişen bu teknoloji, çok yakında en bilinçli izleyicileri bile kandırabilecek duruma gelecek ve bu da, başkanlık seçimleri açısından kaygı yaratıyor.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff bu kaygıyı, “Deepfake adı verilen teknoloji kaos, bölünme veya kriz yaratacak kötü niyetli aktörleri devreye sokma ve başkanlık seçimleri dahil bütün siyasi kampanyalara müdahale etme kapasitesine sahip” sözleriyle dile getirmişti.

Sosyal medya kuruluşları, seçmeni yanıltmak için tasarlanan ‘’deepfake’ videolarına izin vermeyeceklerini söyleyen açıklamalar yayınladı. Ancak önce bu videoları bulmaları gerekiyor. ‘’Deepfake’’ görüntülerini tanıyacak araçları tasarlamak için dijital bir silahlanma yarışı başlamış durumda.

Dijital uzmanı Hany Farid, seçimlere günler kala bir ‘’deepfake’’ saldırısı olmasından korkuyor. Farid, “Seçim akşamından 48 veya 24 saat önce, adaylardan birini saldırgan veya yasadışı ifadeler kullanmış gibi gösteren, zararlı bir video yayınlanabilir” diyor.

Farid’in ekibi, yapay zeka yazılımını ‘’deepfake’’ videolarını tanıyacak şekilde geliştiriyor. Bunun için yazılım programına, her başkan aday adayının üslubunu, tavırlarını öğreten videolar yükleniyor.

Bir videoyu alıyorlar ve kişinin yüzünü izliyorlar. Mavi kutu, kafasının üç boyutlu mekanda nasıl döndüğünü gösteriyor. Gözlerden çıkan yeşil lazer ışıklarıysa nereye baktığını. Sonra bu kişisel özellikleri ve tavırları, birinin ‘’deepfake’’ videosunu gerçek videodan ayırt etmek için kullanıyorlar.

Amaçları, bu teknolojiyi her gazeteciye ulaştırmak ve böylece videoların sahtesini gerçeğinden ayırabilmek.

Sahte videoları belirleme çabalarını Yapay Zeka Vakfı da destekliyor.San Francisco merkezli teknoloji kuruluşu, Deepak Chopra gibi yararlı yapay kişilikler geliştiriyor.

Vakıf, aynı zamanda, sahte videoları tanıma araçları da sunuyor. ‘’Deepfake’’ videolarını tanımlayacak tek bir yaklaşım olmamasından dolayı vakıf, birçok araştırmacının ürettiği farklı araçları birleştiren Reality Defender – Gerçeğin Savunucusu adlı bir platform oluşturuyor.

Vakıf yöneticilerinden Delip Rao, “Buna Manhattan Projesi adını verdik. Amacımız yanlış bilgilendirmeyle mücadele. Farklı sosyal çevrelerden insanlar bu projede bir araya geliyor” diyor.

Yanlış bilginin yayılmasını önlemede online medya tüketicilerine de önemli bir görev düşüyor.

Facebook’un ‘’deepfake’’ yasağı, Nancy Pelosi’nin geçen yıl internette dolaşan konuşması gibi üzerinde oynanmış videoları önleyemeyebiliyor.