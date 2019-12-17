ABD Senatosu, Kuzey Akım-2’ye yönelik yaptırımları içeren bütçeyi onayladı

ABD Senatosu’nda yapılan oylamanın sonuçları, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırımları ve Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yardım içeren toplam 738 milyar dolarlık savunma bütçesinin onaylandığını ortaya koydu.

Bu aşamadan sonra belgenin, ABD Başkanı Donald Trump’ın onayına sunulması gerekiyor. Trump, onaylanan bütçeyi beklemeksizin imzalamaya hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD’nin savunma bütçesi, çeşitli alanlarda ‘Rusya’ya karşı koyma’ fonunu, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırımları ve Ukrayna’ya 300 milyon dolarlık yardım kalemini içeriyor.

Ukrayna, Rus doğalgaz geçişinden elde edilen gelirleri kaybetme korkusuyla Kuzey Akım-2’ye aktif olarak karşı çıkıyor. Aralarında Polonya, Letonya, ve Litvanya’nın da olduğu bir dizi Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği’ne kendi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD projeye karşı duruş sergiliyor.

Almanya’daki durum

Daha önce Alman Bild gazetesi, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bir iç yazışma belgesine atıfla Alman yönetiminin ABD’nin Kuzey Akım-2’ye yönelik olası yaptırımlarına karşı ‘somut önlemlerle’ yanıt vermeye hazır olduğunu yazmıştı.

Bununla birlikte Berlin, Kuzey Akım-2’nin yapımının 1 ay içinde tamamlanacağını ve dolayısıyla olası yaptırımlardan kaçınılabileceğini düşünüyor.

Diğer yandan projenin operatör şirketi Nord Stream 2, Sputnik’e demecinde doğalgaz boru hattının inşasını birkaç ay içinde tamamlamayı planladığını açıklamıştı.

Rusya’dan çıkarılan doğalgazı Avrupalı tüketicilere taşımayı hedefleyen Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı, Rusya’nın kıyılarından başlayıp Baltık Denizi içinden Almanya’ya uzanan iki ayrı boru hattının döşenmesini öngörüyor. Proje için, boru hatlarının geçeceği Almanya, İsveç, Finlandiya ve Danimarka ile mutabakat sağlanmış durumda.

AB’ye kendi likit doğalgazını satmak isteyen ABD ise, projenin politik olduğunu iddia eden Ukrayna, Polonya, Letonya ve Litvanya ile birlikte Kuzey Akım-2’ye karşı olumsuz tavır sergiliyor.

Aynı zamanda Almanya birçok kez bu boru hattını ticari bir proje olarak kabul ettiğini vurgulamıştı. Norveç ve Avusturya da projeyi destekleyen diğer iki ülke.