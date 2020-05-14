ABD Senatosu, Trump'ın eski danışmanı Flynn'e açılan davaları inceleyecek

WASHINGTON (AA) – ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Senato Adalet Komitesinin haziranda, 2016'daki başkanlık seçimlerine uzanan Rusya soruşturmasına yönelik oturum düzenleyeceğini duyurdu.

Graham, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, oturumda, Adalet Bakanlığının Başkan Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'e karşı açtığı davaların inceleneceğini kaydetti.

ABD'deki Demokrat kanadın Flynn'e yönelik karalama kampanyası yaptığını ima eden Graham, "Adalet Komitesi, haziranın başlarında, açılan çapraz ateşe dair çoklu ve derin kongre oturumları düzenleyecek." ifadesini kullandı.

– Trump'tan "Obama, Kongrede ifade versin" çağrısı

Gün içerisinde Twitter hesabından benzer bir açıklama yapan Trump, Kongreye, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'yı ifade vermeye davet etme çağrısında bulunmuştu.

Trump, açıklamasında, "Ben, Senato ya da Temsilciler Meclisi üyesi olsaydım, ülkemizin tarihinde en büyük siyasi suçu ve skandalı için ifadeye çağıracağım ilk kişi Barack Obama olurdu. O, her şeyi biliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın, Trump'ın kazanmasını istediği için 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin yürütülen ve 2019'da kapanan Rusya soruşturması, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki davanın düşürülmesi bağlamında bir kez daha gündeme geldi.

– FBI'ın, Flynn'i yalan beyana zorladığına dair belgeler çıkmıştı

Amerikan basınına 29 Nisan'da sızan ve Flynn'in avukatlarının Adalet Bakanlığından teslim aldığı belirtilen yeni belgeler, FBI yetkililerinin, 2017'deki görüşme için hazırlanırken eski Ulusal Güvenlik Danışmanı'na cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunup bulunmamak ve uyarırlarsa bunun ne zaman yapılması gerektiği konusunu istişare ettiğini göstermişti.

Belgeler, yetkililerin, görüşmeden önce Flynn'in kendilerine yalan söylemesi üzerine kafa yorduğunu ortaya koyarken, kimliği belirlenemeyen bir kişinin el yazısı notlarında, amaçlarının bir yalanı kışkırtmak olup olmadığı üzerinde düşündüğü görülmüştü.