ABD Senatosu’ndan ‘borç limiti’ krizine geçici çözüm

ABD’de hükümetin borçları için kullanabileceği para miktarının üst sınırını belirleyen ‘borç limiti’ ile ilgili geçici çözüm geldi. Senato borçlanma limitini geçici olarak yükseltti. Uzun süreli çözüm için ise aralık ayına ertelendi.

Sozcu.com.tr

ABD Senatosu dün federal hükümetin 28,4 trilyon dolarlık borçlanma limitini geçici olarak yükseltilmesini kabul etti. Böylece ABD’nin içinde bulunduğu temerrüt riski geçici olarak ortadan kalktı.

Uzun vadeli bir çözüme ilişkin karar ise Aralık ayına bırakıldı.

ABD’de partiler arasında tartışmaya yol açan karar Senato’dan 48’e karşı 50 oyla geçti.

TEMSİLCİLER MECLİSİNE GİDECEK

Senato’dan geçen yasa teklifi Başkan Joe Biden’ın imzası için Beyaz Saray’a gönderilmeden önce Temsilciler Meclisi’nin onayına sunulacak. Demokrat Partili Steny Hoyer’in makamından verilen bilgiye göre yasanın önümüzdeki Salı günü Temsilciler Meclisi’nde oylanacak.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki dün yaptığı açıklamada, “Başkan Joe Biden, Temsilciler Meclisi’nde onaylandıktan sonra masasına gelir gelmez bu yasayı imzalamak istiyor” dedi.

NE OLDU?

ABD’de hükümetin borçları için kullanabileceği para miktarının üst sınırını belirleyen sınır olan ‘borç limiti’ için belirlenen süre 1 Ağustos’ta dolmuştu. ABD Hazine Bakanlığı, o tarihten itibaren ödemelere devam edebilmek için olağanüstü tedbirleri devreye sokmuştu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise 28.4 trilyon dolar olan borçlanma limitini artırma teklifi Kongre’den geçmezse 18 Ekim’den sonra yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini ve ülkenin temerrüde düşebileceğini belirtmişti. ABD’nin temerrüde düşmesi halinde pek çok sosyal ödeme kesintiye uğrayabilirdi.

Kongre’de yapılan görüşmelerde Demokratlar borç limitini iki partili bir şekilde geçirmek istemiş ancak Cumhuriyetçiler iki kez borç limitinin artırılmasına engel olmuştu.

BORÇ LİMİTİ NEDİR?

Ekonomist Mahfi Eğilmez’in anlatımına göre, ABD’de Hazine borç stoku için konulan limite borç tavanı deniyor. Amerikan Anayasası’na göre Hazine’nin borçlanmasına izin verme yetkisi Kongre’ye ait bulunuyor. 1776’dan 1917’ye kadar Hazine’nin yapacağı bütün borçlanmalar için tek tek Kongre’den yasa geçiriliyordu.

I. Dünya Savaşı’nın gerektirdiği harcamaların karşılanabilmesi amacıyla daha esnek bir sistem arayışı sonucu 1917 yılında Kongre borçlanma için bir tavan belirledi ve bu tavana ulaşılıncaya kadar yapılacak borçlanmalar için Kongre, Hazine’ye onay vermiş oldu.

1941 yılında çıkarılan Kamu Borçlanması Yasası gereğince söz konusu tavana ulaşıldıktan sonra bu tavanın artırılması için yeniden Kongre’den yasa geçirilerek izin alınması gerekiyor.

Eğer izin alınamazsa ve acil durumlar için ayrılan fonlar da tükenirse bu durumda kamu çalışanlarından acil işlerde çalışanlar dışındakiler işten çıkarılıyor ve ABD’de devlet faaliyetlerinin önemli bir bölümü duruyor.

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