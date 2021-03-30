ABD Sınırındaki Göçmen Tesisleri İlk Kez Görüntülendi

Biden yönetimi, Meksika sınırında göçmen çocukların tutulduğu tesisin basın mensupları tarafından ziyaret edilmesine izin verdi.

Son haftalarda binlerce göçmen çocuk ve ailesinin ABD’nin Meksika sınırına gelmesinin ardından, Başkan Joe Biden sınırdaki tesislere ve sürece ilişkin daha şeffaf olunması konusunda baskı altındaydı.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma birimi, Associated Press haber ajansından iki gazeteci ile CBS televizyonundan bir haber ekibinin Teksas eyaletindeki Rio Grande Vadisi’nde bulunan tesisini görüntülemelerine izin verdi.

250 kişilik kapasiteye sahip tesiste 4 binden fazla kişinin barındığı görüldü. Bu göçmenlerin çoğunun, yanlarında aileleri olmayan ve buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra ABD Sağlık Bakanlığı yönetimindeki barınma yerlerine götürülen, daha sonra da bir aile ferdi ya da koruyucu bir ailenin yanına yerleştirilen çocuklardan oluştuğu gözlemlendi.

Yüzlerce çocuğun 297 metrekare büyüklüğünde sekiz bölmede tutuldukları gözlemlendi. Tek bir bölme içinde 500’den fazla çocuğun bulunduğu belirtildi.

Rio Grande Valley’deki ABD Sınır Devriyesi görevlisi Oscar Escamilla, bir gün içinde 250-300 çocuğun tesise geldiğini ve bundan daha az sayıda çocuğun tesisten ayrıldığını söyleyerek, rakamlardaki orantısızlığa dikkat çekti.

Çocuklar sağlık ve bit kontrolundan geçiriliyor

Basın mensupları, tesiste bulunan çocukların işlemlerinin yapıldığı anları görüntüledi. Gazeteciler, çocukların bit ve sağlık kontrolundan geçirildikleri anlara tanık oldu.

Sınıra gelmek için çoğu uzun bir yolculuk yapan çocukların ateşi ölçüldü ve başka bir rahatsızlıklarının olup olmadığı kontrol edildi. Herhangi bir belirti yoksa çocuklara Corona testi uygulanmadı.

Psikolojik testler de uygulanıyor

Görevli hemşirelerin çocuklara psikolojik test uyguladığı ve çocuklara intihar düşüncesi içinde olup olmadıklarına yönelik sorular sordukları gözlemlendi. Çocukların ayakkabı bağcıkları kimsenin zarar görmemesi amacıyla çıkarıldı.

Çocuklardan 14 yaş ve üstü olanların parmak izleri alındı, fotoğrafları çekildi. Daha küçük yaştaki çocuklara ise bu işlem uygulanmadı.

Sağlık durumlarını gösteren barkodlu bileklikler

Çocuklara daha sonra göçmen mahkemesine yargıç karşısına çıkmaları için tebligatlar verildi.

Sınır devriye görevlileri çocuklara ABD sınırları içinde bir irtibatları olup olmadığını sorarak çocukların bu kişilerle telefonla görüşmelerini sağladı.

Daha sonra da çocuklara ne zaman duş aldıklarını ve sağlık durumlarını gösteren barkodlu bileklikler takıldı.

Resmi rakamlara göre, 28 Mart itibarıyla, 11 bin 900 çocuk ABD Sağlık Bakanlığı yönetimindeki sığınaklarda ve yaklaşık 5 bin 800 çocuk da sınır devriye tesislerinde bulunuyor.

Yönetim bu tesislerin kalabalıklaşmasını önlemek amacıyla, acil durum için oluşturulan sığınakları genişletiyor ve göçmen çocukların kalabileceği askeri üsleri inceliyor.







“Honduras’tan yüzlerce göçmen yola çıktı”

ABD’de son haftalarda Meksika sınırını yanlarında aileleri olmadan geçmeye çalışan göçmen çocukların sayısında artış yaşanıyor. Biden yönetimi sınırdaki tesislere basın mensuplarının erişimine izin vermemekle eleştirilmişti.

Bu ay içinde bir grup Cumhuriyetçi Kongre üyesi ABD’nin Teksas sınırındaki tesisi ziyaret ederek Biden yönetiminin göçmen politikasını eleştirmişti. Biden yönetimi yetkilileri ise sınırdaki durumdan Trump yönetimi döneminde uygulanan politikaları sorumlu tutmuştu.

Yerel basında yer alan haberlere ve Reuters’a konuşan bir görgü tanığına göre, yüzlerce Honduraslı göçmenin Salı günü, Corona virüsü pandemisinin ve doğal afetlerin etkisinden kaçmak amacıyla ABD’ye ulaşmak için Guatemala sınırına doğru yola çıktıkları belirtiliyor.

Bu grup bu yıl içinde, Eta ve Iota kasırgalarının ardından meydana gelen sel felaketinin ardından Honduras’tan yola çıkan ikinci büyük grup. Kasırgalar halihazırda zorda olan bölge ekonomisini daha da olumsuz etkilemişti.

Orta Amerikalı göçmenler, son haftalarda Meksika üzerinden ABD’ye gelmeye çalışan göçmenlerdeki keskin artışın önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Guatemala ve Meksika hükümetleri son dönemde ABD’den gelen baskı sebebiyle göçmen gruplarına yönelik daha sert önlemler almaya başladı.

ABD’li yetkililer ülkenin güney sınırını geçen göçmenlerin çoğunu derhal geri gönderiyor ancak yanlarında aileleri olmayan çok sayıda çocuk lojistik bazı sorunlara yol açıyor.

Son yıllarda Guatemala, Honduras ve El Salvador’dan gelen göçmenler ABD’nin güney sınırına gelen göçmenlerin önemli bir kısmını oluşturuyor. Bu ülkelerde faaliyet gösteren çetelerin yol açtığı şiddet olayları ve ekonomik fırsat eksikliği göçmenlerin ülkelerini terk etmelerine yol açan sebepler arasında.

Bu ülkelerdeki ekonomik durum, Corona virüsü pandemisi ve Kasım ayında bölgede etkili olan iki büyük kasırga sebebiyle daha da kötüleşmiş durumda.

Biden yönetimi, göçmen sorununun temel sebeplerini ortadan kaldırmak amacıyla bu ülkelerde kalkınmaya 4 milyar dolar kaynak ayırmak istediğini belirtiyor.