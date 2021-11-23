ABD Stratejik Petrol Rezervlerini Devreye Sokuyor 

Başkan Joe Biden, Enerji Bakanlığı’nın fiyatları düşürme ve arz talep dengesizliğiyle mücadele için Stratejik Petrol Rezervi’nde bulunan 50 milyon varil petrolü piyasaya süreceğini bildirdi.

ABD yönetimi bir süredir dünya pandemiden çıkarken petrol tedariki sıkıntısını aşmak için diğer ülkelerle birlikte çalışıyordu. Petrol rezervinin piyasaya arzı Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve İngiltere ile paralel olarak yapılacak.

Yetkililere göre Washington ilk kez böyle bir adımı dünyanın büyük petrol tüketicisi ülkeleriyle birlikte organize ediyor.

Amerikalı tüketiciler artan benzin fiyatlarının etkisini hem benzin istasyonlarında hem de evlerini ısıtırken hissediyor. Küresel ekonomi pandemiden çıkarken petrol arzının talebe ayak uyduramamış olmasından dolayı Amerikalı işletmeler de bu durumdan etkileniyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ‘‘Bu nedenle Başkan Biden fiyatları düşürmek ve tedarik sıkıntısına çözüm bulmak için elindeki tüm imkanları değerlendiriyor’’ denildi.

Açıklamada, ABD’nin ekonomik iyileşmenin en hızlı ve güçlü olduğu yerlerin başında geldiği belirtildi ve‘‘Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ABD’nin gelişmiş ekonomiler arasında pandemi öncesi gayri safi yurtiçi hasılasına dönen tek ülke olduğunu bildirdi’’ denildi. Bu durum üzerinde ülke genelinde aşı programına kaynak sağlayan, okulların ve küçük işletmelerin Covid sırasında açık kalmasını sağlayan ve salgından en kötü etkilenenleri mali olarak destekleyen Başkan Joe Biden’ın Amerikan Kurtarma Paketi’nin de etkisi olduğu kaydedildi.

OPEC+ ülkeleri petrol arzını arttırmayı reddetmişti

Aralarında Suudi Arabistan ve ABD’nin Körfez’deki diğer müttefiklerinin de bulunduğu OPEC+ ülkeleri ile Rusya aylık toplantıları sırasında piyasaya daha fazla petrol sürme taleplerini geri çevirmişti. Grup 2 Aralık’ta politikasını değerlendirmek üzere yeniden toplanacak, ancak üye ülkeler tutumlarında bir değişiklik olacağı yönünde sinyal vermedi.

Grup, üretimi kademeli olarak her ay günde 400 bin varil arttırmak için yapılan anlaşma kapsamındaki mevcut hedefleri tutturmak için mücadele ediyor. Ancak Washington bu üretim hızını çok yavaş görüyor ve Corona virüsü vakalarının yeniden canlanmasının bir kez daha talebi düşürebileceğinden endişe ediyor.

Stratejik Petrol Rezervi’nden piyasaya sunulacak petrol ABD’deki şirketlere kredi ve satış yöntemiyle verilecek. 32 milyon varil kredi önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleşecek ve yönetim, Kongre tarafından halihazırda onaylanan 18 milyon varil satışın serbest bırakılmasını hızlandıracak.

Hindistan 5 milyon varil petrolü serbest bırakacağını belirtirken Güney Kore, girişime dahil olmayı kabul ettiğini kaydetti, ancak rakam vermedi. Japon medyası ise Tokyo’nun planlarını Çarşamba günü açıklayacağını belirtti. İngiltere’den konuyla ilgili henüz bir yorum gelmedi.