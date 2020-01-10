ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara’da

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye’deki temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la görüştü.

Jeffrey, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield’le birlikte Ankara’daki ilk durağında Milli Savunma Bakanlığı’ndaydı. Jeffrey, burada Akar’la görüştükten sonra Dışişleri Bakanlığı’na geçti. Jeffrey’nin bir sonraki durağı ise Bakan Yardımcısı Sedat Önal’la yaptığı birebir görüşmeydi.

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, Akar-Jeffrey görüşmesinde, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu’nun da hazır bulunduğu bildirildi. Görüşmede “başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu” ifade edildi.

Jeffrey’in yarın İstanbul’da olacağı ve burada Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın ile biraraya geleceği iletildi.

‘Yabancı terörist savaşcılar’ konuşuldu

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede ise, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın Büyükelçi Jeffrey’i kabulünde ağırlıklı olarak Suriye’nin ele alındığı bildirildi.

Jeffery ile daha önce ABD tarafınca ülkeye geri kabul edilmeyecekleri yönünde açıklamalar yapılan IŞİD’liler, resmi ifadesiyle ‘yabancı terörist savaşcılar’ (YTS) konusunun da konuşulduğu ifade edildi.

Bilgilendirmede, “İdlip’teki durum başta olmak üzere, BPH ve Fırat’ın doğusundaki durum, Anayasa Komitesi çalışmaları bağlamında siyasi sürece dair hususlar, YTS’ların durumu, BMG Konseyi’nde devam etmekte olan 2165 sayılı BMGK kararına dair müzakereler (BM insani yardım için kapılar) ele alındı. Bu konulardaki görüşlerimiz aktarıldı, sahadaki askeri-insani durum hakkında görüş alışverişi yapıldı. Ayrıca Irak’taki son gelişmeler ile Libya’daki durum ele alındı” denildi.