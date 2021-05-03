ABD, Suriye’de Türkiye ile Rusya’nın arasını açacak

Genelkurmay Başkanlığı eski İç Güvenlik Dairesi Şube Müdürü emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Suriye sahasında inişli-çıkışlı gelişmelerin Türkiye’nin önüne her an sürpriz bir gelişme yaşatmasının mümkün olduğunu belirtti, “ABD, Suriye’de yeniden mevzilenecek, Suriye’de kendisine yeni bir ‘Vekil Güç’ oluşturacak” dedi. Atabay, ABD’nin, Başkan Biden ile birlikte beklenen yeni Ortadoğu stratejisinin sahada henüz kendisini net göstermediğini söyledi. Buna karşın İsrail-İran ve Suriye-Irak denklemi içerisinde, körfez ülkeleri ile Akdeniz ekseninde yeni bir mevzilenmeye gidileceğinin işaretlerinin görüldüğünü söyledi.

YENİ VEKİL GÜÇ, YENİ HEDEF

Atabay, ABD’nin hedeflerini şöyle açıkladı: Rusya, Suriye sahasında daha fazla sıkıştırılacak. Türkiye ile Rusya’nın arasını açacak. ABD, bölgede terör örgütü YPG/PKK’nın dışında yeni bir vekil güç düzenleme arayışında. ABD; Suriye sahasında İdlib bölgesinde bulunan ve aslen El Kaide tabanlı olan sözde ılımlı radikal İslâmcı bir grubu/grupları dönüştürmek suretiyle yeni bir muhalif güç oluşturmaya çalışıyor. Bu muhalif güç, ABD’nin güdümünde, Suriye sahasındaki İran destekli milis gruplar ile rejim unsurlarına karşı kullanılacak. ABD, dönüştürmeye çalıştığı El Kaide tabanlı grupları, Türkiye destekli silahlı muhalif güçler ile eş güdüm içerisinde İran milisleri ile rejim unsurlarına karşı harekât icra edecek şekilde organize edecek. Bu da Rusya ile Türkiye’nin karşı karşıya kalması anlamındadır. ABD, Türkiye ile Rusya’yı Suriye’de karşı karşıya getirecek bir senaryonun peşinde.

Afganistan‘da ve Irak’ta bulunan bir kısım ABD unsurlarının, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK bölgesine çekileceğini öne süren Atabay, Suriye’nin kuzeyinde devam eden Barzani Suriye kolu Peşmergesi ile YPG’nin bir çatı altında birleştirilmesi çalışmalarının tamamlanacağını, Fırat’ın doğusunda yeni bir yönetimin kökleşeceğini söyledi. Söz konusu yönetim ile Suriye’nin kuzeyinde hakimiyetin sağlanmasının ardından yapılacakları da Ünal Atabay şöyle sıraladı:

– Suriye kuzeyi ile Irak Barzani bölgesi birleştirilecek.

– Buna karşılık Suriye/Irak’ta Şii ve Sünni bölgeler oluşturulacak.

– Böylece Suriye-Irak birlikteliğinde konfederasyon kurulacak.

– Bu oluşumun üzerinden de İran’ın parçalanmasına kadar sıçrayacak stratejik bir yol haritası izlenecek.

Atabay, G.Kurmay ve Kara Kuvvetleri karargahında 7 yıl görev yapmıştı.