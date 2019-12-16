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ABD Suriye’nin en büyük petrol sahasına uzman gönderdi

ABD’nin Suriye’nin en büyük petrol sahası Ömer’de, Mısır ve Suudi Arabistan uyruklu uzmanlar görevlendirdiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 13 Aralık Cuma akşam saatlerinde Deyrez Zor kırsalında yer alan ve YPG’nin kontrolünde bulunan Ömer sahasına Mısırlı ve Suudi Arabistanlı toplam 15 uzman geldi.

Irak üzerinden ABD helikopterleriyle sahaya intikal eden mühendis ve teknisyenlerden oluşan ekibin, Suriye’nin en büyük petrol sahası Ömer’deki duruma ilişkin verimlilik analizi yapacakları öğrenildi.

Üretimi artırmak için çalışacakları belirtilen ekip, yerel görevlilere eğitim de verecek.

ABD, geçen hafta sahada petrol üzerine eğitim almış kişileri çalıştıracağını duyurmuştu.

Söz konusu sahada, iç savaştan önce günlük 75 bin varil civarı petrol çıkarılıyordu.

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Yazar Alaturka Online

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