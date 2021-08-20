ABD Tahliyeler İçin Çok Sayıda Ülkeyle Anlaştı 

ABD yönetimi, Avrupa’dan Ortadoğu ve Orta Asya’ya kadar 10’dan fazla ülkenin, Kabil’den tahliye edilen Amerikalıların ve Afganlar’ın topraklarından geçişlerine izin vereceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Bahreyn, Danimarka, Almanya, İtalya, Kazakistan, Kuveyt, Katar, Tacikistan, Türkiye, BAE, İngiltere ve Özbekistan’ın Amerikalıları veya bazı durumlarda diğer ülke vatandaşlarını, kendi toprakları üzerinden nakletmeye başladıklarını veya yakında başlayacaklarını söyledi.

“Geçtiğimiz birkaç gün içinde, ABD vatandaşlarını, ortak (müttefik) ülkelerin personeli ve tabii ki risk altındaki Afganlar’ı Kabil’den tahliye etmek için diplomatik kanallar aracılığıyla küresel bir çabayı seferber ettik” diyen Price, birçok ülkenin de tahliye çalışmaları için cömert tekliflerde bulunduklarını söyledi.

Price bu ülkeleri, Arnavutluk, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Şili, Kosova, Kuzey Makedonya, Meksika, Polonya, Katar, Ruanda, Ukrayna ve Uganda olarak sıraladı.

Almanya ve Ortadoğu’daki diğer ülkelerin Kabil’den tahliye edilen kişileri geçici olarak ağırlamayı kabul ettiğini ilk olarak Reuters haber ajansı duyurmuştu.

Price, uçuşların çoğunun Kabil’den Katar’a ve ardından diğer ülkelere gideceğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin talebi üzerine üçüncü bir ülkeye giden 5 bin Afgan’ı 10 gün boyunca ağırlamayı kabul ettiğini bildirdi.

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Washington’un daha fazla ülkeyle anlaşmak için yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yaptığı açıklamada, Berlin’in tahliye edilenleri Ramstein Hava Üssü’nde geçici olarak barındırmak için Washington ile anlaştığını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı, ilk uçuşların Cuma günü geç saatlerde Almanya’ya ineceğini söyledi. Pentagon sözcüsü John Kirby, “Askeri açıdan takviye kapasiteye ihtiyacımız var ve diğer ülkeler bize yardım edeceği için minnettarız” dedi.

Öte yandan Ned Price, Amerikalılar’ın Kabil’de taciz edildiği veya dövüldüğüne ilişkin haberlerin “olağanüstü derecede ciddi” olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’ın, bugün öğleden sonra Temsilciler Meclisi üyeleriyle yaptığı telefon görüşmesinde, Amerikalılar’ın Kabil’de Taleban tarafından dövüldüğünü söylediği iddia edilmişti.

Austin’in bunu “kabul edilemez” olarak nitelendirdiği bildirilmiş, ancak Amerikalılar’ın kontrol noktalarından güvenli geçiş sağlamak için oluşturulan kapıların dışına çıkıp-çıkmadığı olasılığını dışlamamıştı.

Pentagon sözcüsü John Kirby de iddialarla ilgili, “Bu haberlerin kesinlikle farkındayız ve bunlar çok rahatsız edici. Taleban’a bunun kesinlikle kabul edilemez olduğunu, belgeleri olan Amerikalılar’ın kontrol noktalarından özgür geçişlerini istediğimizi ilettik” dedi.