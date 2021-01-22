‘‘ABD Taleban’la Barış Anlaşmasını Yeniden İnceleyecek’’

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD’nin Taleban’la geçen yıl yapılan barış anlaşmasını yeniden gözden geçireceği belirtildi.

Açıklamada Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Afgan yetkililerle yaptığı bir telefon konuşmasında ABD’nin anlaşmayı yeniden inceleme planını bildirdiği kaydedildi.

ABD ve Taleban arasında 2020 yılının Şubat ayında yapılan anlaşma Taleban’ın terörle mücadele konusunda vereceği garantiler karşılığında ABD güçlerinin 2021 yılının Mayıs ayına kadar Afganistan’dan ayrılmasını öngörüyor.

Geçen hafta itibariyle Afganistan’daki ABD askerlerinin sayısı 2001 yılından bu yana en düşük seviyesine çekilmiş ve 2.500’e indirilmişti.

Ancak Afganistan’da şiddet olayları yeniden tırmanış geçti, bu durum Afgan hükümetiyle Taleban arasında ateşkes için yapılan uluslararası çağrıların artmasına neden oldu.

Her iki tarafın temsilcileri bu ayın başında barış görüşmelerinin ikinci turunun ilk ayağı için bir araya gelmişti. Bu görüşmede ateşkes ve yetki paylaşımı gibi süregelen sorunlar ele alınmıştı.

Beyaz Saray’ın açıklamasına göre Sullivan, Afgan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Mohib’e anlaşma üzerinde yapılacak incelemenin Taleban’ın terörist gruplarla ilişkisini kesme, Afganistan’da şiddeti azaltmaya bağlı kalma ve Afgan hükümetiyle anlamlı müzakereler yürütme sözlerini yerine getirip-getirmediği konusunda olacağını belirtti.

Açıklamada Sullivan’ın ABD’nin barış sürecini, tarafların kalıcı ve adil siyasi anlaşma ve kalıcı ateşkes sağlamalarına yardım etmek amacıyla güçlü bölgesel diplomatik çabalar aracılığıyla, destekleyeceğini aktardığı belirtildi.