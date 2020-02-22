ABD-Taliban anlaşmasının imzalanması öncesi Afgan güvenlik güçlerine operasyonları durdurma talimatı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban’ın, ABD ile vardığı barış anlaşması kapsamında dün gece saat 24.00’den itibaren ülke genelindeki saldırılarını azaltma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Şiddetin azaltılmasının ateşkesin başlamasına neden olması temennisinde bulunan Gani, ”ABD-Taliban barış anlaşması kapsamında Afgan güvenlik güçlerine Taliban’a yönelik operasyonlarını bir haftalığına durdurun talimatı veriyorum” diyerek ekledi:

‘Afgan diyaloğunun başlamasına bir engel kalmayacak’

“Ülkede faaliyette bulunan diğer terör örgütlerine karşı ise operasyonlarımız devam edecektir.”

Gani, ABD-Taliban barış anlaşmasının imzalanmasının ardından Afgan diyaloğunun başlamasına bir engel kalmayacağını, bunun için de tüm kesimlerle istişare buluşmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

ABD-Taliban arasındaki barış anlaşması süreci

ABD-Taliban arasındaki barış anlaşması sonucu Taliban, 22 Şubat’tan itibaren 7 gün süreyle şiddeti azaltacak. Militanlar ülke genelindeki saldırılarının sayısını önemli ölçüde düşürecek. Afgan hükümetine göre, şiddetin önemli ölçüde azaltılması da ateşkes anlamına geliyor.

29 Şubat’ta ABD-Taliban arasında barış anlaşması imzalanmasının ardından ABD ve Afgan hükümetinin ellerindeki 5 bin Taliban üyesini, Taliban’ın da rehin tuttuğu 1000 kişiyi serbest bırakması bekleniyor.

Taraflar arasındaki Afgan diyaloğu görüşmeleri, mahkumlarla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından başlayacak.

Afgan hükümeti de Taliban da Afgan diyaloğunun nerede yapılacağı konusunda henüz bir karara varmış değil.

Afganistan’ın iç sorunları ve karşılıklı taleplerin konuşulacağı Afgan diyaloğu süresince ABD arabuluculuk görevini üstlenecek.

Aralık 2018’den beri yaşananlar

ABD ile Taliban arasında Aralık 2018’den bu yana devam eden barış müzakereleri, 5 Eylül 2019’da Afganistan’daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban’ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine ABD Başkanı Donald Trump tarafından iptal edilmişti.

Taliban, barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya’da aramış ve başkent Moskova’ya heyet göndermişti.

Haftalarca belirsiz şekilde kalan barış görüşmeleri, Taliban’ın elinde rehin tuttuğu iki ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla yeniden başlamıştı.

Taliban, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.