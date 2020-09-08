ABD Tel Aviv’deki Büyükelçilik Konutunu Sattı 

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı’nın Tel Aviv kentindeki resmi büyükelçilik konutunu sattığını açıkladı. Bu karar büyükelçiliğin Kudüs’e taşınması hamlesini pekiştirmiş oldu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada 1960’lı yıllardan bu yana İsrail’deki Amerikan büyükelçilerinin kaldığı konutu kimin satın aldığı ya da ne kadara satın aldığı konusunda bilgi verilmedi, ancak İsrail basını Tel Aviv’in kuzeyinde deniz kıyısında yer alan konutun değerinin 80 milyon doların üzerinde olduğunu yazdı.

Donald Trump yönetimi büyükelçiliği 2018 yılında Tel Aviv’den Kudüs’e taşımış ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımıştı. İsrail’in Filistin topraklarında yerleşim yerleri kurma politikasını uzun zamandır destekleyen Büyükelçi David Friedman’ın büyükelçiliğin taşınması kararında etkisi büyük olmuştu.

İsrail’in günlük ekonomi gazetelerinden Globes ise büyükelçilik konutunun, sahip olduğu kumarhanelerle bilinen Amerikalı işadamı Sheldon Adelson tarafından satın alındığını yazdı. Adelson aynı zamanda Başkan Trump’ın önde gelen mali destekçilerinden biri olarak biliniyor. Ancak haber başka kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

Kudüs’ün tartışmalı statüsünden dolayı birçok ülke büyükelçiliklerini Tel Aviv’de tutuyor.

İsrail parlamentosu, anayasa mahkemesi, cumhurbaşkanlığı ofisi ve birçok bakanlık Kudüs’te yer alıyor. Ancak Filistinliler, İsrail’in 1967’de işgal ettiği Doğu Kudüs’ü gelecekte kurulacak bir Filistin devletinin başkenti olarak görüyor.

Demokrat Başkan adayı Joe Biden, Trump yönetiminin kararını eleştirmiş, ancak Kasım ayında başkan seçilse de büyükelçiliği Tel Aviv’e geri çekmeyeceğini söylemişti.