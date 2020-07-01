ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den Rusya’ya ‘derhal yaptırım uygulanması’ çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, New York Times (NYT) gazetesinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı ve Moskova’nın Afganistan’da Taliban’a Amerikan askerlerini öldürmeleri için para teklif ettiği iddiasına ilişkin yorumda bulundu.

MSNBC’ye konuşan Pelosi, “Rusya’ya yaptırım uygulamalıyız ve bunu hemen yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

Başkan Donald Trump’ın söz konusu iddiaları gerçekçi bulmamasına tepki gösteren Pelosi, Trump’ı ‘ihmalkarlıkla’ suçlayarak, bunun ‘başkomutanlık’ görevine uygun olmadığını öne sürdü.

Pelosi’nin açıklaması, Demokrat Senatör Bob Menendez’in benzer yöndeki açıklamasının ardından geldi.

ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin Fox Business televizyonuna açıklamasında, “Duyduğuma göre, ki iyi duyuyorum, istihbaratta birçok kişi, bunun hiçbir zaman olmadığını düşünüyor. Bunun basın ve demokratların yalanı olduğunu düşünüyorum. İstihbarattan insanların görüşüne katılıyorum. Eğer böyle bir şey olsaydı Rusların da bundan haberi olurdu, diğer ilgililerin de bundan haberi olurdu” demişti.

NYT, Rusya’nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan’daki ABD askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiğine dair istihbarat bulunduğunu iddia etmişti.

Rusya haberi yalanlarken ABD Başkanı Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, basındaki suçlamaların ABD gizli servisler tarafından doğrulanmadığını açıklamıştı.

Pentagon da Rusya ve Taliban arasında ‘anlaşma’ olduğu yönündeki bilgiye sahip olmadıklarını bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, New York Times’taki haberi ‘yalan’ olarak nitelendirmişti.