ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den seçmenlere çağrı: Trump’ı yok sayın

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, kasım ayında yapılması plananan başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MSNBC kanalına konuşan Pelosi, “Amerikan halkına söyleyeceğim şey: Trump’ı yok sayın. Onun amacı insanları korkutmak, sandıklarda kolluk kuvvetlerinin bulunacağını söyleyerek onlara gözdağı vermek ve kimin başkan olacağına Amerikan halkı yerine (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in karar vermesine izin vererek Rusya’nın seçimlerimize müdahalesine yol vermek” ifadelerini kullandı.

Pelosi’nin yorumu, NBC News ve Wall Street Journal (WSJ) tarafından yapılan anket hakkında sorulan soru üzerine geldi. Ankete katılanların yalnızca yüzde 45’i, kasım ayında oyların doğru bir şekilde sayılacağından emin olduklarını söylemişti.

Bu sayı, 2016 seçimlerinde yapılan benzer bir anketten çıkan orandan yüzde 14 daha düşük olarak öne çıkıyor.