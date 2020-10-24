ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı’ndan Trump yönetimine ‘Karabağ’ın bağımsızlığını tanıma’ çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Trump yönetimine ihtilaflı Dağlık Karabağ bölgesindeki resmi olarak tanınmayan Ermeni yönetiminin tanınması çağrısı yaptı.

Schiff, yaptığı açıklamada “Resmi olarak Bağımsız Artsakh (Karabağ) Cumhuriyeti’nin ABD tarafından tanınması çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

“ABD, Azerbaycan ve Türkiye’nin Artsakh’a savaş açması, yüzlerce asker ve sivili öldürmesi ve on binlerce kişiyi yerinden etmesi karşısında boş durmayacak” diyen Schiff, “Artsakh’ın yanındayım” mesajını verdi.

I am formally calling for U.S. recognition of the Independent Republic of Artsakh. The United States will not stand idly by as Azerbaijan and Turkey wage war on Artsakh, killing hundreds of soldiers and civilians, and displacing tens of thousands. I stand with Artsakh. pic.twitter.com/cPzMjNoMeF — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) October 23, 2020

​