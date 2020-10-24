ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı’ndan Trump yönetimine ‘Karabağ’ın bağımsızlığını tanıma’ çağrısı

Yazan:
Alaturka Online
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ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Trump yönetimine ihtilaflı Dağlık Karabağ bölgesindeki resmi olarak tanınmayan Ermeni yönetiminin tanınması çağrısı yaptı.

Schiff, yaptığı açıklamada “Resmi olarak Bağımsız Artsakh (Karabağ) Cumhuriyeti’nin ABD tarafından tanınması çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

“ABD, Azerbaycan ve Türkiye’nin Artsakh’a savaş açması, yüzlerce asker ve sivili öldürmesi ve on binlerce kişiyi yerinden etmesi karşısında boş durmayacak” diyen Schiff, “Artsakh’ın yanındayım” mesajını verdi.

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