ABD Temsilciler Meclisi’nden Trump’ın İran’a yönelik askeri eylemlerine engel

ABD Temsilciler Meclisi, İranlı komutan Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından İran’ın Irak’ta ABD askerinin konuşlu bulunduğu Ayn el-Esad hava üssünü vurmasının ardından Başkan Donald Trump’ın İran’a karşı askeri eylemlerini kısıtlayan tasarıyı onayladı.
1973 tarihli Savaş Yetki Yasası kapsamında Trump’ın İran’a yönelik eylemlerini kısıtlamaya dönük karar tasarısı, 194 ‘hayır’ oyuna karşı 224 ‘evet’ oyuyla Meclis’ten geçti, 13 vekil ise tarafsız kaldı.
Tasarı, Trump yönetiminin Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’e suikast düzenleme kararını Kongre’nin onayı dışında aldığının, ABD iç siyasetinde kriz yaratmasının ardından geldi.
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