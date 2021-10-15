ABD Temyiz Mahkemesi’nden Kürtaj Yasası Kararı

ABD’nin Teksas eyaletinde 6 haftayı geçen hamileliğin sonlandırılmasını yasaklayan ve 1 Eylül’de yürürlüğe giren yasaya ilişkin tartışma sürüyor. Beşinci Temyiz Mahkemesi, Adalet Bakanlığı’nın yürütmenin durdurulması talebini reddetti.

ABD Adalet Bakanlığı kürtaj yasasına ilişkin yürütmenin durdurulması talebinde bulunmuş, bu yasanın ABD genelinde kürtajı yasal hale getiren Anayasa Mahkemesi’nin 1973 tarihli Roe v. Wade davası kararı kapsamında tanınan gebeliğin sonlandırılmasına ilişkin anayasal hakkın kullanılmasını engellediğini savunmuştu.

Ancak ABD Beşinci Temyiz Mahkemesi bu talebi reddetti, konuya ilişkin hukuki süreç devam ederken yasanın yürürlükte kalabileceğine hükmetti.

Sözkonusu kürtaj yasası, cinsel saldırı ya da ensest ilişki sonucu meydana gelen gebelikler için bir istisnaya yer vermiyor, yalnızca belgelenmiş tıbbi acil durum yasa kapsamında istisna sayılıyor.

Yasa fetüste “kardiyak aktivite (kalp atışı)” tespit edildikten sonra kürtaj yapan ya da buna yardımcı olanlara dava açılmasına imkan veriyor ve davadan sonuç alanlara en az 10 bin dolar para ödülü verilmesini de kapsıyor.

Yasayı eleştirenler bu maddenin vatandaşları “kürtaj karşıtı ödül avcıları” haline getirdiğini savunuyor.

Altı hafta çok sayıda kadının hamileliğin farkında olmadıkları bir dönem olduğu için Teksas’ta Eylül ayı başında yürürlüğe giren bu yasa fiilen kürtajı neredeyse tamamen yasaklamış oluyor.







Biden yönetimi Anayasa Mahkemesi’nden yasayı bloke etmesini talep edecek

Başkan Joe Biden yönetimi Anayasa Mahkemesi’nden sözkonusu yasayı bloke etmesini talep edeceklerini söyledi.

Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi’nin Beşinci Temyiz Mahkemesi’nin aldığı kararı değiştirmesi talebinde bulunacak.

ABD Anayasa Mahkemesi, üçünü bir önceki Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın atadığı altı muhafazakar yargıç ve üç de liberal üyeden oluşuyor.

Geçtiğimiz Çarşamba günü çoğu Cumhuriyetçiler’in kontrolunda bulunan eyaletlerden olmak üzere 18 eyalet başsavcısı tartışmalı kürtaj yasasına destek vermiş, mahkemeye de kısıtlamaların yürürlükte kalması yönünde karar alması çağrısında bulunmuştu.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, yasanın anayasaya aykırı olduğunu savunmuş, geçersiz kılınmadığı taktirde yasanın ülke genelinde emsal teşkil edebileceği uyarısında bulunmuştu.

Yasanın yürürlüğe girdiği Eylül ayı başından bu yana, aralarında 12 yaşında kız çocuklarının da bulunduğu hamilelerin komşu eyaletlerdeki kürtaj kliniklerine başvurdukları belirtiliyor.