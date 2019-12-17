ABD, Türkiye hakkında yaptırım öngören tasarıyı kabul etti!

ABD’deki Türkiye karşıtlığının neden olduğu yasa tasarılarına bir yenisi daha eklendi. Kongre’de yapılan oylamada 2020 yılı için ABD savunma bütçesini içeren yasa tasarısı kabul edildi.

TÜRKİYE VE RUSYA’YA ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLAR GELECEK

Yasa tasarısında Türkiye ve Rusya ile ilgili önemli maddeler bulunuyordu. Kabul edilen yasa tasarısına göre, Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının teslim edilmesi engellenecek, S-400’lerle ilgili CAATSA yaptırımları uygulanacak, Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosu kaldırılacak ve TürkAkımı ile ‘KuzeyAkımı 2’ projeleriyle ilgili kişi ve kurumlara yaptırım uygulanacak.

Kogre’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’nden geçen ve şimdi de Senato tarafından kabul edilen yasa tasarısı Başkan Trump’ın önüne gelecek.

Trump daha önce savunma bütçesiyle ilgili yasayı imzalamak için hazır olduğunu belirtmişti.

DIŞİŞLERİ’NDEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:

* ABD Temsilciler Meclisi’nde ve Senatosu’nda kabul edilen 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağında ülkemize karşı yine hasmane unsurlar yer almaktadır. Türkiye’ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir.

* Bu yasa çerçevesinde ülkemizin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği F-35 programına katılımının haksız bir şekilde engellenmesi, S-400 tedariğimizle ilgili olarak ülkemize yaptırım çağrısının yinelenmesi, benzer şekilde yasada TürkAkım projesine de yer verilmesi, Kongre’nin egemen bir devlet olarak aldığımız kararlara karşı saygısızlığının ve akıl dışı hasmane tutumunun sürdüğünü göstermektedir.

* Kıbrıs Adası’na uygulanan ABD silah ambargosunun GKRY’ye yönelik olarak kaldırılması teşebbüsleri ise Ada’daki çözüm çabalarına sekte vurmaktan ve tehlikeli bir tırmanışa yol açmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır.

* Tehdit ve yaptırım dilinin, Türkiye’yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları kararlılıkla atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bir kez daha hatırlatırız. Türkiye’nin aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağından kimse şüphe duymamalıdır.