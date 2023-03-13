ABD – Türkiye İş Forumu düzenlendi

ABD – Türkiye İş Forumu, “Dirençli Ortaklıklara Öncelik Verilmesi” başlığıyla ABD Ticaret Odası’nda düzenlendi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu’dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy’nin yanı sıra, foruma Türkiye ve ABD’den iş dünyası temsilcileri katıldı.

Hisarcıklıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, Türkiye’nin güneydoğu bölgesinde 11 ili ve bu şehirlerdeki 14 milyon insanı etkilediğini söyledi.

İnsani kayıpların yanı sıra bölgenin Türkiye ekonomisi açısından önemine değinen Hisarcıklıoğlu, bölgenin hem sanayi hem de tarım sektörleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Rifat Hisarcıklıoğlu, bölgenin, Türkiye’nin toplam milli gelirinin yüzde 9’unu, ihracatının yüzde 8,5’ini ve tarımsal üretiminin yüzde 14’ünü karşıladığını aktardı.

Bölgedeki ekonomik faaliyetin ve üretimin yaklaşık yüzde 50 düşmesinin beklendiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, bu durumun, ekonomik büyüme üzerinde bu yıl doğrudan olumsuz bir etkiye sahip olacağını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, 200 bine yakın şirketin bu felaketten olumsuz etkilendiğini ifade etti.

TOBB’un bölgeye yönelik yardım çalışmalarını anlatan Hisarcıklıoğlu, gösterdikleri dayanışma için de ABD Ticaret Odası, iş dünyası ve hükümetine teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret Odası ile aralarındaki işbirliği anlaşmasını bir yıl daha yenileyeceklerine işaret ederek, “Birlikte çok daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum.” dedi.

ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu’dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ise Türkiye ve Suriye’de etkili olan depremlerin ardından yaklaşık 200 uluslararası şirketin, 110 milyon doların üzerinde ayni ve maddi yardımda bulunduğunu hatırlattı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, depremlerin ardından Türkiye’ye sağlanan desteğe ilişkin ABD Ticaret Odası ile görüşme yaptığını anımsatan Choksy, ABD ve Türkiye arasında iş ilişkisi kurmak için “kritik” bir zaman olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da depremlerin ardından uluslararası toplumun gösterdiği dayanışmanın, Türkiye’ye güç verdiğini belirtti. Mercan, depremlerin ardından hızla yardım kampanyası başlattıklarını ve ABD’deki tüm Türk misyonlarının deprem bölgelerine yönelik bağışları kabul ettiğini anlattı.

Büyükelçi Mercan, ABD genelinde binlerce yardım malzemesinin toplandığını ve Türk Hava Yolları aracılığıyla Türkiye’ye gönderildiğini anımsattı.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ise ABD’li arama kurtarma ekiplerinin Türkiye’deki çalışmalarına değindi. Flake, ABD’li ekibin, Hatay’da 5 günde kurduğu sahra hastanesini Sağlık Bakanlığına devrettiğini söyledi.

Flake, ABD hükümetinin, Türkiye ve Suriye’yi etkileyen depremler nedeniyle 185 milyon dolarlık yardım taahhüdünde bulunduğuna dikkati çekti.

Konuşmaların ardından TOBB ile ABD Ticaret Odası arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.