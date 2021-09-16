ABD, Türkiye’den 5 ‘El Kaide destekçisine’ yaptırım uyguladı

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye’deki 5 El Kaide destekçisine, terör örgütüne finansal destek ve militan gruba seyahat yardımı sağladıkları gerekçesiyle yaptırım uygulandı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Dış Varlıklar Kontrol Ofisi direktörü Andrea Gacki, konuya ilişkin “Bu hedefe yönelik yaptırımlar, ABD’nin El Kaide’ye mali desteği kesme konusundaki sarsılmaz taahhüdünü vurgulamaktadır” açıklamasını yaptı.

Gacki ayrıca, “El Kaide’nin mali destek ağlarını ortaya çıkarmak ve bozmak için Türkiye de dahil olmak üzere yabancı ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Listede, ABD Hazine Bakanlığı’nın Türkiye’deki El Kaide faaliyetlerinin birincil kolaylaştırıcısı olarak tanımladığı, Türkiye’de yaşayan Mısır doğumlu avukat Majdi Salim de bulunuyor.

Salim’in haricinde listede Türk vatandaşı olan Nurettin Muslihan, Cebrail Güzel ve Soner Gürleyen ile Mısırlı bir ‘finans kuryesi’ olan Muhammed Nasreddin el-Ghazlani de yer alıyor.

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