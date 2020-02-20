ABD, Ukraynalılara ‘demokrasi değerlerini’ öğretmek için 38 milyon dolar harcayacak

Russia Today’in (RT) aktardığına göre ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Ukraynalı gençlere ‘demokrasi değerleri’ ile ilgili eğitim verilmesi amacıyla 38 milyon dolar tahsis etmeyi planlıyor.

‘Amaç, Ukrayna’nın Avrupa geleceği için sorumluluk duygusunu geliştirmek’

Habere göre ajansın ‘Gençlik üzerinden ulusal öz farkındalığı destekleme önlemleri’ (UNITY) adlı projesinin amacı, ‘Ukrayna’nın Avrupa geleceği için sorumluluk duygusunu geliştirmek’ olarak tanıtılıyor.

Projenin hedef kitlesi 10 ile 35 yaş arasındaki Ukraynalılar

Hedef kitlesi 10 ile 35 yaş arasındaki Ukraynalılardan oluşan projenin gençlerde ‘ortak değerler ve hedefler birikimi’ oluşturması, ayrıca ‘ulusal öz farkındalığını’ pekiştirmesi öngörülüyor.

USAID yetkililerine göre Ukrayna’nın geleceği, ‘Avrupai değerlere’ bağlı ve ‘Sovyet geçmişiyle’ bağların kopacağı anlamına geliyor. Ajans uzmanları ayrıca iktidarda Vladimir Zelenskiy gibi genç bir lider ve Ukrayna tarihinin 31 yaş ortalamasıyla en genç parlamentosu olduğu için gençliğin ‘demokrasiye’ geçişe önderlik etme konusunda eşsiz bir fırsatı olduğunu ifade ediyor.

‘Değerlere odaklı Ukrayna vatandaşlığı kavramını güçlendirmek’

Belgede, “Ukrayna gençliği bir bütün olarak eski neslin temsilcilerine göre daha aktif olup, reformlardan ve Avrupa Birliği (AB) ile bütünleşmeden yanadır, gençlerin sivil toplum yaşamındaki ve ekonomik yeniliklerdeki öncü rolü sayesinde, değerlere odaklı Ukrayna vatandaşlığı kavramını ileride güçlendirmek için önemli bir fırsat sunuyor” ifadeleri kullanıldı.