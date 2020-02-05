ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien, Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerini ‘antisemitizm’ ile savundu

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak da adlandırılan ‘Orta Doğu Barış Planı’nın yankısı sürerken, O’Brien Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerini savunmak için yeni bir tez ortaya attı.

Washington’da katıldığı bir etkinlikte İsrail ve Filistin konusuna değinen O’Brien, Trump’ın, ‘Orta Doğu Barış Planı’nın mükemmel olmadığını ancak Filistinlileri, anlaşmanın şartlarını konuşmak için masaya davet ettiklerini belirtti.

Tartışmalara neden olan planın, birçok ekonomik kazancı olduğunu öne süren O’Brien, “Bu anlaşma ile Filistin, Orta Doğu’nun Singapur’u olacak” dedi.

O’Brien Trump’ın planını ‘iki devletli çözüm için son şans olabilir’ ifadeleriyle değerlendirirken, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimleri hakkında da şöyle konuştu:

“İsrail’deki doğum oranı yüksek ve ne yazık ki Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerindeki antisemitizm nedeniyle daha çok Yahudi’nin İsrail’e dönmesi sonucu nüfus giderek artıyor. Yahudi yerleşimleri genişlemeye devam edecek. Yerleşimlerin yapılmasına devam edilmez ve barış süreci işe yaramazsa iki devletli çözüm fiziksel bakımdan imkansızlaşabilir.”

Trump’ın ‘Yüzyılın Anlaşması’ barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak’ta İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında, ‘Yüzyılın Anlaşması’ diye de adlandırılan tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs’ün, İsrail’in ‘bölünmez’ başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için “son şans” olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman’ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.