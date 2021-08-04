ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, 3 yıl sonra Filistin’deki çalışmalarına yeniden başlıyor

Filistin Su İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İdare Başkanı Mazin Guneym, Ramallah‘ta USAID Filistin Ofisi Direktörü Dana Mansuri ve USAID görevlileri ile bir araya geldi.

USAID Filistin Ofisi Direktörü Mansuri, USAID’in Filistin’deki çalışmalarına devam edeceğini ve hayati, insani projelere destek sağlamaya çalıştığını doğruladı.

Filistin Su İdaresi Başkanı Guneym de ‘su sektöründeki uluslararası önemli ortaklarından biri’ olarak nitelendirdiği USAID’in Filistin’de yeniden çalışmaya başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Filistin’de geçmiş yıllarda çok sayıda hayati öneme sahip su ve sanitasyon projesinin uygulanmasına rağmen, su sektörünün hala daha stratejik projelerin hayata geçirilmesine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Guneym, Su İdaresinin daha önce de USAID’in finansmanıyla Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde hayati öneme sahip projeleri hayata geçirdiğini ve halkın suya erişiminin iyileştirilmesine katkı sağladığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı‘nın bir kolu olan USAID, diğer ülkelerde Washington’un yardımıyla finanse edilen projeleri uyguluyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Nisan’da yaptığı açıklamada, eski Başkan Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını duyurmuştu.

Blinken, başlatılacak bu yardım paketine, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’nın kalkınması için 75 milyon dolar, USAID programları için 10 milyon dolar ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) programları için 150 milyon dolarlık desteklerin dahil olduğunu belirtmişti.