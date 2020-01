ABD Uzay Kuvvetleri üniforması, alay konusu: Pardon ama uzayda niye kamuflaja ihtiyacımız var?

ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük iddiayla kurdurduğu Uzay Kuvvetleri’nin üniforması görücüye çıktı.

Trump’ın 20 Aralık 2019’da ABD ordusunun altıncı kuvveti olarak kurulması emrini imzalamasından yaklaşık bir ay sonra, Uzay Kuvvetleri, Twitter hesabından (@SpaceForceDoD) resmi logolu üniformanın fotoğrafını paylaştı.

Uzaydan hiçbir esinti taşımayan toprak rengi kamuflaj üniformasına sosyal medyada gösterilen tepki, uzaya gidecek parası olan ABD’nin bunun için yeni üniforma dikecek para bulamadığını ortaya çıkardı.

ABD Uzay Kuvvetleri, ordunun geleneksel üniformalarını yeniden değerlendirerek tasarım ve üretim aşamasında tasarrufa gittiklerini itiraf etti.

Military.com sitesi, üniformanın dört yıldız rütbesinden ötürü Uzay Kuvvetleri’nin ilk komutanı John Raymond’a ait olması gerektiğini yazdı.

Yanısıra Uzay Kuvvetleri yazısı, ABD bayrağı ve yeni kuvvetin logosunun işlendiği üniformanın en dikkat çeken yanı ise toprak renginde kamuflaj desenli olmasıydı.

Neden gökleri çağrıştıran renklerin, uzay temalı desenlerin kullanılmadığına dair merak uyandıran

Yazar James Felton’ın “Uzayda kaç ağaç bulmayı bekliyorsunuz” tweetine bir başka kullanıcı bilimkurgu film dizisi Yıldız Savaşlarına atıf yaparak yanıt verdi:

“Yapma, Jim. Ewokları savaşta yenmenin ne kadar zor olduğunu biliyorsun.”

“Yıldız Savaşları: Bölüm VI Jedi’ın Dönüşü” filminde Ewoklar, Endor’un Ay’ına özgü, ormanda yaşayan küçük boyutta, tüylü bir ırktı ve Endor Savaşı’nda Asi İttifakı’nın Galaktik İmparatorluk’u yenmesinde rol oynamıştı.

Birçok kullanıcı, uzay kamuflajının nasıl olmasıyla gerektiği kendi kamuflajlarını paylaştı.

​ABD Hükümeti Etik Ofisi’nin eski Direktörü ​Walter Shaub, “Bu kamuflajın uyum sağlayacağı uzay bölgesinde hiç bulundunuz mu” diye dalga geçerken, bir başka kullanıcının vergi mükelleflerinin dolarlarının boşa harcandığı iması üzerine Uzay Kuvvetleri’nden yanıt geldi:

“Halihazırdaki Ordu/Hava Kuvvetleri üniformalarını kullandık, yeni tasarım/üretim masraflarından tasarruf ettik. Mensuplarımız birlikte çalıştıkları sahadaki ortak muadilleri gibi görünecekler.”

USSF is utilizing current Army/Air Force uniforms, saving costs of designing/producing a new one.

Members will look like their joint counterparts they’ll be working with, on the ground.

— United States Space Force (@SpaceForceDoD) January 18, 2020

Bununla da aktör Michael McKean “Lafı dolandırıyorsunuz: Tonla kamuflaj elde kalmış” diye dalga geçti.

Bir kullanıcının “Pardon ama uzayda niye kamuflaja ihtiyacımız var” sorusuna da Uzay Kuvvetleri yanıt verdi:

“İhtiyacımız yok. Uzay operatörleri sahada, yeryüzünde ABD Hava Kuvvetleri’nden ve ABD ordusundan ortaklarıyla birlikte çalışıyor. Dolayısıyla onların üniformalarından faydalanıyoruz.”

We don’t. Space Operators are on the ground, on Earth working with joint partners like the @usairforce and @USArmy. Hence utilizing their uniform. — United States Space Force (@SpaceForceDoD) January 18, 2020

Daha önce Hava Kuvvetleri’ne bağlı olan Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı’ndaki 16 bin askeri ve sivil çalışan, Trump’ın buradan ayırıp altıncı kuvvet haline getirdiği Uzay Kuvvetleri’nin personeli haline geldi.

Hava Kuvvetleri’nin bazı önemli üslerinin de Uzay Üsleri olarak yeninden yapılandırılması bekleniyor.