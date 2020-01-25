ABD Uzay Kuvvetleri’nin logosu alay konusu oldu: Star Trek’in logosunu mu çaldınız?

Yazan:
Alaturka Online
-

ABD Başkanı Donald Trump, kendi emriyle kurulan ABD Uzay Kuvvetleri‘nin logosunu Twitter’da paylaştı. Twitter kullanıcıları paylaşıma çeşitli şekillerde tepki verirken kimileri görseli ‘Star Trek’ dizisindeki Birleşik Gezegenler Federasyonu’nun sembolüne benzetti.

Trump’ın paylaşımında daire şeklindeki amblemin ortasında Dünya, arka plandaysa yıldızlar yer alıyor. Ön plandaysa etrafında yörünge görüntüsünün olduğu, yukarıya dönük ok ucunu andıran bir şekil görünüyor.

Paylaşımın altında yapılan yorumlarda çoğu kullanıcı logoda, ‘Star Trek’ dizisindeki Birleşik Gezegenler Federasyonu’nun sembolü ile benzerlikler buldu.

​Dizideki amblemi paylaşan @windthin adlı kullanıcı, “Bu sembolü bir yerlerde görmüştüm. Ama nerede” diye iğneledi.

@eugenegu ise, “LOL, Star Trek’in logosunu mu çaldınız” diye tepki verdi.

​@AdamParkhomenko, “Buralarda bir yerde marka hakları ihlal edilmiş görünüyor” ifadelerini paylaştı.

@Pappiness adlı kullanıcı ise, “Star Trek’in avukatlarının kısa süre içinde sizinle irtibat kuracağa benziyor” diye şakalaştı.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?