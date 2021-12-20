ABD Vatandaşı Boşnak’a Terör Suçlaması

Kentucky’deki bir federal mahkeme, ABD-Bosna çifte vatandaşı bir kişiyi, IŞİD’e maddi destek sağlamakla suçlayan bir iddianame yayınladı. ABD Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı iddianamede sanık ayrıca IŞİD’e maddi destek sağlamak için komplo kurmak ve IŞİD’den askeri tipte eğitim almakla da suçlanıyor.

Mahkeme belgelerine göre 3 Haziran 2014’te Kentucky eyaletinin Bowling Green kentinde yaşayan 31 yaşındaki Mirsad Hariz Adem Ramiç ve iki işbirlikçisi, IŞİD’i desteklemek için Türkiye’ye gitmek üzere ABD’den ayrıldı. Üçü de daha sonra Suriye sınırına yakın Gaziantep’e uçmak için nakit parayla bilet satın aldı. Oradan Ramiç ve iki işbirlikçi, IŞİD’e katılmak için Suriye sınırını geçti.

İddianamaye göre Ramiç IŞİD’e katıldıktan sonra IŞİD eğitim kampında silahlı ve fiziksel eğitim aldı ve kalaşnikof kullanmayı öğrendi. ABD Federal Soruşturma Dairesi (FBI), Ramiç’in IŞİD topraklarında kamuflaj kıyafet içinde, uçaksavar silahı ve IŞİD bayrağıyla donatılmış bir kamyonetin önünde durduğunu gösteren fotoğraflarını elde etti. Adalet Bakanlığı’na göre Ramiç bir başka fotoğrafta da bir tüfek tutarken gösteriyor.

İddianameye göre IŞİD’e katıldıktan sonra Ramiç ve işbirlikçileri birbirleriyle temasta kaldılar ve Ramiç’in Suriye’nin Rakka kentindeki varlığını ve uçakları hedef almak için uçaksavar silahı kullanması dahil birçok konuda görüşmeler yaptılar. Ramiç ve işbirlikçileri ayrıca cihat, şehitlik ve IŞİD için savaşmayı da tartıştılar.

Ramiç’in işbirlikçilerinden biri IŞİD’e katıldıktan sonra, Western Kentucky Üniversitesi’ne iki e-posta göndererek örgüte katılmak için Suriye’ye gittiğini anlattı ve IŞİD’in ABD’yi fethetmesi için duyduğu arzuyu dile getirdi.

Ramiç Türkiye’de yakalanmış ve ABD’ye iade edilmişti. 16 Aralık akşamı ABD’ye getirilen Ramiç, bugün ilk defa hakim karşısına çıktı..

Adalet Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına göre Ramiç, isnat edilen suçlardan hüküm giydiği takdirde azami 50 yıl hapis, 750 bin dolar para cezası ve ömür boyu denetimli salıverme cezasıyla karşı karşıya kalacak. Cezayı federal bölge mahkemesi yargıcı, ABD hüküm kuralları ve diğer yasal faktörleri göz önünde bulundurarak belirleyecek.

Soruşturmayı FBI’ın yürüttüğü belirtilen Adalet Bakanlığı açıklamasında, ‘’Bir iddianame sadece bir ithamdır ve bir mahkemede makul bir şüphenin ötesinde suçluluğu kanıtlanana kadar tüm sanıklar masum kabul edilir’’ ifadeleri yer aldı.