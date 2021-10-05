ABD ve Çin Arasında İsviçre’de Toplantı İddiası

Çin’de yayımlanan China Morning Post gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın bugün ve yarın İsviçre’de üst düzey Çinli yetkililerle biraraya geleceğini iddia etti.

Gazetede yer alan haberde “Biraraya gelecek diplomatlar, Çin Cumhurbaşkanı Xi ve ABD Başkanı Biden’ın fikir birliğine vardıkları şekilde iletişim kanallarını yeniden kurmayı hedefliyorlar” denildi. Habere göre Jake Sullivan, İsviçre’de Çinli yetkili Yang Jiechi’yle görüşecek.

Reuters haber ajansı, Çin Dışişleri Bakanlığı’nın gazetenin haberi hakkında henüz bir yorum yapmadığını bildirdi.

Çinli bir başka gazete, Global Times da Çin’in ABD’yle karşılıklı çıkarlar sağlayacak yeni ticari ilişkiler kurmak konusunda istekli olduğunu yazdı.

İsviçre’de yapılacağı iddia edilen görüşme Biden göreve geldiğinden bu yana Çin’le ikinci yüz yüze temas olacak. Daha önce de Temmuz ayının sonlarında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Xie Feng’le biraraya gelmişti. Görüşme Çin’in Tianyan şehrinde yapılmıştı.