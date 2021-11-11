ABD ve Çin’den iklim krizi için iş birliği anlaşması

ABD ve Çin, iklim krizine yönelik iş birliğinin ilerletilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

Dünyada en fazla karbondioksit salınımında bulunan ülkelerden olan ABD ve Çin, Glasgow’daki COP26 İklim Zirvesi’nde, iklim değişikliği ile mücadelede iş birliği sağlamak üzere anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Her iki ülke, metan emisyonlarının azaltılması, ormanların koruması, kömür kullanımının aşamalı olarak durdurulması gibi iklim değişikliğiyle mücadelede iş birliklerinin hızlandırılması taahhüdünde bulundu.

ABD ve Çin, Paris Anlaşması’nda belirlenen 1.5 derecelik sıcaklık hedefine ulaşmak için “birlikte çalışma konusundaki kesin taahhütlerini hatırlayacağını” belirterek, bu hedefe ulaşmak için kalan “önemli boşluğun” kapatılması gerektiğini söyledi.

‘UZUN BİR YOLCULUK VAR’



Taraflar arasındaki anlaşma, ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ABD ve Çin’in farklılık konusunda hiçbir sıkıntısı yok, ancak iklim krizi konusunda tek yolumuz iş birliğidir. Birlikte, azmimizi artıracak belirli unsurlar da dahil olmak üzere başarılı bir COP26 için desteğimizi belirledik. Şu anda her adım önemli ve önümüzde uzun bir yolculuk var” dedi.

BM: ÖNEMLİ BİR ADIM



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin ile ABD arasındaki anlaşma üzerine Twitter’da yayınladığı mesajda, “İklim kriziyle mücadele uluslararası iş birliği ve dayanışma gerektiriyor ve bu doğru yönde atılmış önemli bir adım” ifadelerinde bulundu.

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