ABD ve OPEC arasındaki ‘petrol arzı’ gerilimi sürüyor

ABD’nin OPEC’e arzı artırma baskısının artması nedeniyle petrol fiyatlarında gerileme yaşandı.

Sozcu.com.tr

İşlem saati içinde en düşük 83,27 doları gören Brent ham petrol vadeli işlemleri 83,77 dolarda seyrediyor. ABD Batı Texas Petrolü ise yüzde 1,3 düşüşle 82.81 dolara geriledi.

Brent’in fiyatı 2021 yılında yüzde 60’tan fazla arttı. Küresel talebin toparlanması ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya müttefiklerinden oluşan OPEC+ arz artışı için yavaş davrandığı için Brent petrol geçen hafta üç yılın en yüksek seviyesi olan 86,70 dolara ulaştı.

ABD ise OPEC+ üyelerine baskı yapmaya devam ediyor. Hafta başında ABD Başkanı Joe Biden artan petrol fiyatlarının düşmesi için OPEC’in üretimi artırması gerektiğini savunurken, OPEC ise talebin hala tehdit altında olduğunu ve dikkatli davranılması gerektiğini belirtti.

ABD DIŞİŞLERİNDEN BAE’YE ÇAĞRI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile Glasgow’da yaptığı görüşmede petrol üretimini artırma çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, “Bakan, BAE gibi önemli enerji üreticilerini, corona virüsü salgını sonrasında enerji piyasaları ve ekonomik koşullar normalleşene kadar üretimi daha da artırmaya çağırdı” ifadesine de yer verildi.

BOFA: FİYATLAR ARTABİLİR

Konuyu Reuters’a değerlendiren kıdemli analist Edward Moy, “Amerikan Petrol Enstitüsü’nün art arda altıncı stok artışını bildirmesi ve Biden yönetiminin Stratejik Petrol Rezervlerine dokunmadan önce OPEC+ üyelerine karşı tüm imkanlarını tüketmesi nedeniyle ham petrol fiyatları düşüyor” dedi.

Dün de Bloomberg’in aktardığına göre, ABD’nin önde gelen bankalarından Bank of America, artan taleple brent petrolün varil fiyatının Haziran 2022’ye kadar 120 dolara yükseleceği tahmininde bulundu.

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