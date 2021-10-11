ABD ve Taleban Arasında “Samimi ve Profesyonel” Görüşme

Afganistan’dan ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Taleban ve ABD heyeti, ilk kez biraraya geldi. İki taraftan gelen açıklamalarda, Katar’ın başkenti Doha’daki görüşmeler “olumlu, samimi ve profesyonel” olarak nitelendi.

Taleban Sözcüsü Süheyl Şahin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada “İlgili tüm konularda detaylı görüşmeler yapıldı ve diplomatik ilişkileri geliştirmek adına çaba sarfedilecek” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da görüşmelere dair olarak yaptığı açıklamada, temasların samimi ve profesyonel bir havada geçtiğini söyledi ancak ABD’nin Taleban’ı, sözleriyle değil yapacağı eylemleriyle değerlendireceği ifadesini yineledi.







Görüşmelere ilişkin yapılan açıklamada, ABD heyeti ve Taleban’ın temaslar çerçevesinde güvenlik, terörizm, ABD ve diğer ülke vatandaşlarıyla Afganistan’dan çıkarılacak Afgan vatandaşları için güvenli bir tahliye koridoru oluşturulması, insan hakları ve kız çocukları ve kadınların Afgan toplumu içerisindeki konumuna dair konuların ele alındığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, ABD’nin Afgan halkına doğrudan insani yardımlar ulaştırması konusunun da toplantıda gündeme geldiğini söyledi.

Taleban Sözcüsü Şahin de ABD’nin Afganistan halkına doğrudan insani yardım ulaştıracağı ve diğer yardım kuruluşlarına da desteklerde bulunacağını söyledi.

Şahin, Taleban yönetiminin ABD’nin insani yardım girişimlerinden memnuniyet duyduğunu ve yardımların ilgili kurumlar aracılığıyla şeffaf bir biçimde halka ulaştırılacağını söyledi. Şahin ayrıca, Taleban heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı görevindeki Emir Han Muttaki’nin, insani yardımların siyasi konularla ilişkilendirimemesi gerektiğini söylediğine de dikkat çekti.





Birleşmiş Milletler, Afganistan’da 1 milyon civarında çocuğun açlık sınırında olduğunu, 18 milyondan fazla kişinin de acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Yetkililer yaklaşan kış aylarıyla birlikte insani krizin daha da derinleşmesi uyarısında bulunuyorlar.

Toplantının en önemli gündem maddesi olan ABD ve yabancı ülke vatandaşlarıyla, ABD’nin Afganistan’dan tahliye etmek istediği Afgan vatandaşları için güvenli bir koridor sağlanması konusunda da Taleban ABD’ye güvence verdi. Taleban Sözcüsü Şahin, bu konuda gerekli görülmesi halinde heyetlerin başka toplantılar yapmak üzere de biraraya geleceklerini belirtti.

ABD tarafı, Doha’da yapılan bu toplantının ABD’nin resmi olarak Taleban yönetimini tanıması anlamına gelmediğini de açıkladı. Toplantıya ABD tarafından ABD Uluslararası Kalkınma Dairesi, Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat kurumlarından yetkililer katıldı.

Taleban heyeti, toplantıda ABD’den Afganistan’ın dondurulan varlıklarının da serbest bırakılmasını istedi. Washington yönetimi Taleban’ın Kabil’e girmesinin ardından Afganistan’ın yaklaşık 10 milyar dolarlık varlıklarını dondurmuş Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu IMF de Afganistan’a sağlanan mali destekleri kesmişti.

Toplantı sonrası açıklama yapan Taleban’ın Dışişleri Bakanı olarak atadığı Muttaki, ABD heyetine Afganistan’ın istikrarsız olmasından kimsenin fayda sağlamayacağı dolayısıyla ekonomik olarak da yönetimi zayıflatmaya çalışmanın ülkedeki sorunları daha da kötüleştireceği uyarısında bulunduğunu anlattığını söyledi.

Taleban heyeti IŞİD’in Afganistan’da faaliyet gösteren kolu Horasan’a karşı, ABD’yle birlikte mücadele etme ihtimaliniyse reddetti ve kendilerinin bu tehditle başa çıkabilecek güç ve kapasitede olduklarını söyledi.