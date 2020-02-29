ABD ve Taleban Arasında Tarihi Anlaşma İmzalandı

Amerika’yla Taleban arasındaki Afganistan’daki savaşı sona erdirecek anlaşma, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun katılımıyla Katar’ın başkenti Doha’da imzalandı.

Anlaşmaya, ABD adına ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Bürü Başkanı Molla Abdulgani Berader imza attı.

Amerika ve Taleban uzun bir süredir anlaşmaya ilişkin görüşmeleri yürütüyorlardı. Taleban, ‘Afganistan’a Barışı Getirme Anlaşması’ adı verilen anlaşma karşılığında ülkedeki tüm yabancı askerlerin çekilmesini talep etti.

Afganistan’da 19 yıldır devam eden savaşı sona erdirecek anlaşmaya göre, ABD, 135 gün içinde Afganistan’daki askerlerinin sayısını 8 bin 600’e indirecek. ABD ve müttefikleri, Taliban’ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek.

Yabancı askerlerin ülkeden çekilmesi karşılığında Taleban Afganistan’da terör örgütlerinin yapılanmasına ve ülke topraklarını kullanmasına müsade edilmeyeceği taahhüdünde bulundu.

Anlaşmanın imzalanmasından önce konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Taleban’ın taahhütlerine bağlı kalıp kalmadıklarını yakından izleyeceğiz ve onların eylemlerine göre çekilme hızımızı belirleyeceğiz. Bu sayede Afganistan’ın bir daha asla uluslararası teröristler için bir üs haline gelmemesini sağlayacağız” dedi.

Anlaşma imzalandığı sırada Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan ABD Savunma Bakanı Mike Esper da Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile ortak mutabakat açıklaması yaptı. Esper, ”Afganistan’da uzun ömürlü bir barışı sabır ve tarafların karşılıklı tavizlerini gerektirecektir” dedi.

Başkan Trump da Beyaz Saray açıklamasında, ”Amerika’nın en uzun savaşını sona erdirmek ve askerlerimizi evlerine göndermek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Taraflar anlaşmanın imzasından önce bir haftalık çatışmasızlık kararı almış ve bunun adeta anlaşma adına bir deneme süresi olduğu ifade edilmişti.