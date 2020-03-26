ABD Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya Dava Açtı 

ABD Adalet Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve diğer bazı yetkililer aleyhine narko terörizmle ilgili suçlamalardan dava açtı.

ABD’ye yüklü miktarda kokain sokmaya yönelik bir uyuşturucu kaçakçılığı planında rolleri bulunduğu gerekçesiyle dava açılan yetkililer arasında Maduro’nun yanı sıra Venezuela Savunma Bakanı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı da bulunuyor.

New York Güney Bölgesi Savcısı Geoffrey Berman, Maduro ve kurmaylarının ‘’son 20 yıl içerisinde Colombia Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile narko terörizm konusunda ortaklık’’ kurduğunu söyledi. Berman, ‘’Bahsi geçen uyuşturucu kaçakçılığının boyutu ve derecesi, Maduro ve diğerlerinin Venezuela’daki kurumlara yolsuzluk bulaştırması, suçlamalarımızda tarif edilen yaygın narko terörizm suçlarına siyasi ve askeri koruma sağlamasıyla mümkün oldu’’ dedi.

ABD Adalet Bakanı William Barr da iddianameye dahil edilen Maduro ve diğer yetkililer için, ‘’Venezuela halkı acı çekerken, komplocu bu grup ceplerini doldurmakla meşgul’’ ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Maduro’nun tutuklanması ve mahkum edilmesini sağlayacak bilgi için 15 milyon dolara kadar para ödülü açıkladı.

Bugün açıklanan adım, Başkan Donald Trump yönetiminin Maduro’yu devirmeyi amaçlayan baskı kampanyasının yeni bir halkasını oluşturuyor. ABD’nin başka bir ülkenin görevdeki devlet başkanına dava açması nadir görülen bir durum.