ABD, Yabancı Ziyaretçilere Aşı Zorunluluğu Getirmeyi Planlıyor

Bir Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasına göre Biden yönetimi Amerika’ya giriş yapacak olan neredeyse bütün yabancı ziyaretçilere corona aşısı zorunluluğu getirmek için harekete geçti. Aşı zorunluluğu, Biden yönetiminin yabancıların Amerika’ya seyahatini kısıtlayan önlemlerin azaltılmasına yönelik aşamalı planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Aşı zorunluluğunun ne zaman uygulamaya konacağı konusunda henüz bir takvim belirlenmedi. Farklı kurumların temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu, güvenli bir biçimde seyahatlerin normalleştirilmesine yönelik adımların ne zaman ve nasıl atılacağını araştırıyor.

Biden yönetimine ‘kısıtlamaları gevşet’ baskısı

Biden yönetimi, Corona virüsünün Delta varyantını gerekçe göstererek seyahat kısıtlamalarını sürdürüyor. Bu da yabancıların Amerika’ya girişini ciddi ölçüde etkiliyor. Mevcut kısıtlamalara göre son 14 günde Çin, Avrupa Şengen Bölgesi, İngiltere, İrlanda, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan’da bulunan ve Amerikan vatandaşı olmayan kişiler, Amerika’ya giremiyor.

Amerika’ya seyahat eden herkesten, aşılanıp aşılanmadıklarından bağımsız olarak üç gün içinde yapılmış negatif Corona testi göstermeleri isteniyor. Bazı müttefik ülkeler, seyahat sektörü ve yakınlarını göremeyenler, Biden yönetiminden kısıtlamaların bir kısmının kaldırılmasını istiyor.

Amerika’nın önde gelen havayolu şirketlerinin oluşturduğu Airlines for America, yönetimin, yabancıların aşılanması durumunda ülkeye girişlerini kolaylaştırmayı planladığı yönündeki haberlerden memnuniyet duyduğunu açıkladı.