ABD yaptırımları corona virüsüyle mücadeleyi engelliyor

ABD’nin sert yaptırımları, İran’ın corona virüsü salgınıyla mücadelesini zorlaştırıyor. İran medyası, corona virüsünü tespit etmek için gerekli tanı kitlerinin ABD yaptırımları nedeniyle ithal edilemediğini yazarken, konu ABD basınının da gündemine girdi.

ABD merkezli The National Interest dergisi, dün yayımladığı yazıda, İran’da corona virüsünün hızla yayılmasında ABD yaptırımlarının da rol oynadığını, çünkü ülkenin yaptırımlar nedeniyle gerekli tanı kitleri ve tıbbi malzemeyi alamadığını yazdı.

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ABD’DEN YENİ KARAR

ABD Hazine Bakanlığı’nın 27 Şubat 2020 tarihinde İran’ın “insani malzeme” ithalatına kapı açmak için bazı yaptırımlarda geri adım attığını belirten dergi, bu adımın yeterli bir çözüm olmayacağına dikkat çekti.

İran Tıbbi Ekipman İthalatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ramin Fallah, 23 Şubat Pazar günü İran medyasına yaptığı açıklamada, “Bazı uluslararası şirketler İran’a corona virüsü tanı kiti göndermek için hazır ancak biz ödeme yapamıyoruz” dedi.

Söz konusu şirketlerin ödemeyi sadece bankalar üzerinden temin etmek istediğini ancak yaptırımlar nedeniyle bunu yapamadıklarını belirten Fallah, yaptırımların etrafından dolaşmanın da zaman aldığını dile getirdi.

21 Şubat Pazar günü Paris merkezli Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü’nün İran’ı kara listeye aldığını ve bunun İran bankalarının yabancı bankalara ödeme yapmalarını daha da zorlaştırdığını hatırlatan Fallah, dolayısıyla ülkenin virüsle mücadele için gerekli tıbbi malzemeleri temin etmesinin daha da zor hale geldiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl imzaladığı yeni İran yaptırımları, ülkenin gıda ve tıbbi malzeme gibi insani kalemlerin de ticaretini ciddi şekilde zorlaştırmış durumda.

İRAN’DA CORONA’DAN 43 KİŞİ ÖLDÜ

Dergi, ABD yaptırımlarında yer alan “insanı malzemelere” dair muafiyetlerin, İran’ın virüsle mücadelede ihtiyaç duyduğu malzemeleri ithal edebilmesi için yeterli olmadığına işaret etti.

ABD’nin önde gelen dergilerinden Newsweek de, ABD yaptırımlarının İran’ın corona virüsüyle mücadelesini engellediğine dikkat çeken bir haber yayımladı.

Öte yandan, İran’da corona virüsünden ölenlerin sayısı 29 Şubat 2020 itibarıyla 43’e yükselirken, ülke genelinde vaka sayısı 593’e ulaştı. İran’ın corona virüsüyle mücadele başarısız olması, sadece İran’ı değil Türkiye gibi komşu ülkeler başta olmak üzere tüm dünyayı risk altında bırakıyor.

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