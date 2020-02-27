ABD Yasa Dışı Yollardan Vatandaşlık Alanların Peşinde

Amerika Adalet Bakanlığı, sahtecilik yaparak yasadışı yollardan Amerikan vatandaşlığı elde edenleri soruşturmak için yeni bir birim kurulduğunu açıkladı. Bakanlık, bu kişilerin vatandaşlık haklarının iptal edilmesi için mahkeme kararı çıkarma yoluna gidileceğini bildirdi.

Amerika Adalet Bakanlığı, sahtecilik yaparak yasadışı yollardan Amerikan vatandaşlığı elde edenleri soruşturmak amacıyla yeni bir birim kurulduğunu açıkladı. Adalet Bakanlığı’nın attığı bu adım, son üç yıldır tüm göçmenlik yasalarının uygulanmasını sıkılaştıran Trump yönetiminin ve Kongre’deki göçmen karşıtı Cumhuriyetçiler’in bu yönde yaptığı son hamle. Buna hükümete yabancı ülkelerde doğup sonradan Amerikan vatandaşlığı alanları vatandaşlıktan çıkarıp sınır dışı etme izni veren yasa dahil.

Adalet Bakanlığı, 2017’den bu yana federal mahkemelerde yabancı ülkelerde doğan ve sonradan Amerikan vatandaşı olanları vatandaşlık haklarından mahrum etmek için 94 dava açtı. Bu, söz konusu davaların sayısında yüzde 200’lük artış olduğuna işaret ediyor.

Bakanlık, yeni birimin, Amerikan Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Dairesi’nin (USCIS) belirlediği sahta vatandaşlık vakalarının çoğalması üzerine kurulduğunu bildirdi.

Adalet Bakanlığı yetkisili Jody Hunt, yeni kurulan birimin, bakanlığın yasadışı yollardan vatandaşlık elde edenleri takip etme ve bu kişileri yaptıkları sahtecilikten sorumlu tutma çabalarını güçlendireceğini kaydetti.

Yeni birim, teröristleri, savaş suçlularını, cinsel saldırıda bulunanları ve yasaları çiğneyen diğer kişileri soruşturacak ve haklarında açılan vatandaşlıktan çıkarma davalarını takip edecek.

Adalet Bakanlığı yetkilisi Jody Hunt, ”Bir terörist ya da cinsel saldırıda bulunmuş biri hileli yollardan Amerikan vatandaşlığı elde ederse bu, bu suçluların eline düşen mağdurlara yapılmış bir hakarettir,” dedi.

American Üniversitesi Hukuk Profesörü Amanda Frost, bu adımın, Trump’ın başkanlık koltuğuna oturduktan hemen sonra başlatılan sürecin parçası olduğunu söyledi.

Amerikan yasaları uyarınca Amerikan vatandaşlığı elde eden yabancı uyruklular, bu hakkı yasal zorunlulukları yerine getirmeden ya da vatandaşlık başvurusu süreci sırasında yalan beyanda bulunarak almaları durumunda vatandaşlıktan çıkarılabiliyor.

Vatandaşlıktan çıkarma süreci, Amerikan Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Dairesi USCIS’de başlıyor. Daire, sahtecilik vakası tespit ettiğinde bunu Adalet Bakanlığı’na sevkediyor. Adalet Bakanlığı, kişinin vatandaşlıktan çıkarılması için dava açıyor. Daire, göçmenlikte sahtecilik suçundan ceza davası açma yetkisine de sahip.

Ancak vatandaşlıktan çıkarılma, otomatik sınır dışı uygulamasını beraberinde getirmiyor. Vatandaşlıktan çıkarılan kişiler, Amerika’da ikamet ve çalışma hakkı sağlayan yeşil kart statüsüne düşürülüyor. Daha sonra bu kişilerin yeşil kartlarına el konuyor ve sınır dışı uygulamasının kapısı açılıyor.

Öte yandan Adalet Bakanlığı, son yıllarda terörden insan hakları ihlaline farklı gerekçelerle vatandaşlıktan çıkarılan on kişinin adlarını açıkladı.

Mısır’da terörden hüküm giyen Halit Ebu El Dahab, 2017’de vatandaşlıktan çıkarılarak Amerikan pasaportuna el konmuştu.

2018’deyse federal mahkeme, mülteci olarak Amerika’ya yerleşen ve 2006’da Amerikan vatandaşı olan Bosnalı savaş suçlusu Edin Dzeko’nun vatandaşlık hakkını elinden aldı.

Diğer vakalarsa eski Başkan Obama döneminde vatandaşlık başvurularında sahtecilik yapıldığına ilişkin İç Güvenlik Bakanlığı soruşturmasından kaynaklanan davalar. Kod adı Janus Operasyonu olan soruşturma, 315 bin göçmenin parmak izlerinin hükümet veritabanında bulunmadığını ortaya çıkarmış, bu, çok sayıda göçmenin vatandaşlık almak için sahte kimlik kullandığı kaygısını doğurmuştu.