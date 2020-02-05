ABD, yeni tip koronavirüsün tedavisi bir ilaç şirketiyle anlaştı

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinden ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen yeni tip ölümcül koronavirüsün tedavisine yönelik çalışmalar sürdürülürken ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, virüse karşı ilaç geliştirmek üzere Regeneron şirketiyle çalışmaya başladı.

AFP’nin haberine göre bakanlık ve şirket arasında yapılan ortaklık neticesinde, virüsle savaşmak için monoklonal antikorlar geliştirilecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan bakanlık yetkilisi Rick Bright, “Ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar ülkemizin sağlık güvenliğine ciddi tehditler oluşturabilir. Regeneron’la olduğu gibi kamu-özel sektör ortakları olarak, yeni küresel sağlık tehdidine yanıt vermek için hızlıca hareket edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Monoklonal antikorlar, tek bir antikor tipinin laboratuvarda üretilen kopyaları ve bir immünoterapi şekli olarak öne çıkıyor. Sözgelimi antikorlar, virüs üzerindeki belirli proteinlere odaklanarak, patojenin insan hücrelerini enfekte etme yeteneğini ortadan kaldırıyor.

Regeneron Başkanı George Yancopoulos ise açıklamasında “Geçen yıl Ebola terapimizle birlikte görülen hayat kurtarıcı sonuçlar, Regeneron’un ortaya çıkan salgınlara yönelik hızlı yanıt programının potansiyel etkisini gösteriyor” dedi.

Regeneron’un üç monoklonal antikordan oluşan ‘REGN-EB3’ü, geçen yıl Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Ebola hastaları arasında hayatta kalma oranlarını önemli ölçüde artırmıştı.

Şirket, ayrıca benzer yöntemlerle MERS salgını için de bir tedavi geliştirmişti.

ABD’de şuan için teyit edilmiş 11 yeni tip koronavirüs vakası bulunuyor.

Çin’in Hubey eyaleti yetkililerinden yapılan son açıklamada, eyalette 65 ölümün daha meydana geldiği ve toplam ölü sayısının 479’a yükseldiği kaydedilmişti.

Açıklamada, toplam vaka sayısının da 16 bin 678’e yükseldiği, bunların 8 bin 351’inin Vuhan kentinde bulunduğu ve 520 hastanın da tedavi edilerek taburcu edildiği bilgisi verilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise, dünya genelinde 20 bin 630 vakanın tespit edildiğini açıklamıştı.