ABD’de 2 bin 700’den fazla Kovid-19 hastası daha hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin en çok vurduğu ülke olan ABD’de can kayıpları yaşanmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından paylaşılan son verilerde, ülkede son 24 saat içinde 2 bin 751 hastanın daha hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

Böylece ülkedeki Kovid-19 kaynaklı toplam ölümlerin sayısı da 44 bin 845’e yükseldi.

Diğer yandan son bir günde yaklaşık 40 bin yeni Kovid-10 vakasının tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı da 800 bini geçti.

ABD Senatosu, salgınla mücadele kapsamında küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine destek ve daha fazla test yapılması amacıyla sunulan 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını kabul etmişti.

Trump ile Cuomo arasında görüşme

Ayrıca Başkan Donald Trump ile New York Valisi Andrew Cuomo arasında bir görüşme gerçekleştirilmiş, görüşmeye dair açıklama yapan Cuomo, “Herkesin bildiği gibi bir sonraki aşamaya geçmek için en önemli mesele test kapasitesi. Test konusunda eyaletler ile federal yönetim arasında sorumluluk ve görev ayrımını yapmak çok önemli. Bu konuda birlikte çalışacağız, gerçek bir ortaklık kurmamız lazım” diye kounşmuştu.

Cuomo, ülkede salgının en çok etkilediği bölge olan New York eyaletinin test kapasitesini günlük 20 binden 40 bine çıkarmayı amaçladıklarını belirtmişti.

New York ve eyalet valileri arasında test kapasitesinin artırılması sorumluluğunun kimde olduğu tartışması yaşanmıştı.

Trump, testlerin sorumluluğunun eyaletlerde olduğunu, buna rağmen federal yönetimin eyaletlere yardım edeceğini savunmuştu.

Demokrat Cuomo ve Cumhuriyetçi Trump, Kovid-19 krizinden önce de birçok konuda yaptıkları tartışmalar ile karşı karşıya gelmişti.