ABD’de 27 Eyalette Yeni Corona Vakalarında Artış 

ABD’de yeni Corona virüsü vakaları Eylül ayında Ağustos’a oranla 27 eyalette arttı. Reuters haber ajansının incelemesine göre Wisconsin yüzde 111’lik artışla bu eyaletler arasında başı çekiyor.

Ortabatı eyaletlerden Kuzey Dakota, Güney Dakota ve Wisconsin’de bir ayda yeni vakalarda yüzde 50’den fazla artış yaşandı. Montana, Utah, West Virginia ve Wyoming ise yeni vaka sayısında artış yaşayan diğer eyaletlerden.

Reuters’a göre bu 27 eyalet arasında son bir ayda yeni vaka sayısında en az artış yaşayan yer yüzde 5 ile Illinois oldu. Ortabatıda vaka sayısında azalma olan iki eyaletse Ohio ve Indiana’ydı.

ABD’de Eylül ayında 1 milyon 180 bin yeni Corona virüsü vakası kayıtlara geçti. Bu rakam Ağustos ayında 1 milyon 410 bindi. Ülkede toplam vaka sayısı 7 milyon 260 bine ulaştı. Ağustos ayının sonunda toplam vaka sayısı yaklaşık 6 milyondu. Bu da bir ayda yüzde 19’luk artışa işaret ediyor.

Aydan aya vaka sayısının azaldığı eyaletlerde en büyük düşüşü yaşayan yer yüzde 50 azalma ile California oldu. Onu yüzde 49’la Nevada ve yüzde 47’yle Florida izledi.

Florida 25 Eylül’de işyerleri, bar ve restoranlardaki tüm kısıtlamaları kaldırdığını bildirdi.

Ancak ABD genelinde birçok yerde Corona virüsü nedeniyle ekonomik olarak karlılıkları azalan şirketler tasarruf etmek için kapasitelerinin altında çalışmak gibi bazı kısıtlamalara gitmeyi tercih ediyor.

Walt Disney şirketi Salı günü yaptığı açıklamada tematik parklarında çalışan yaklaşık 28.000 işçiyi işten çıkartacağını bildirdi. California’daki Disneyland’ın kapıları hala kapalı. Diğer parklarda ziyaretçi sayısı da epey düşük.

Reuters’a göre Eylül ayında 21 eyalette hayatını kaybedenlerin sayısı Ağustos’a göre daha fazlaydı. Ölü sayılarındaki en büyük yüzdelik artış Kuzey Dakota, Güney Dakota, Wisconsin ve Wyoming’de görüldü.

ABD’de Eylül ayında toplamda 22.300 ölüm yaşandı. Bu rakam Ağustos ayında 28.700’dü. ABD’de toplam ölü sayısı 207 binin üstüne çıktı.

Eylül ayında hastaneye kaldırılan hasta sayısı ülke genelinde yüzde 15 azaldı. Ağustos sonunda bu rakam 30.000 civarıydı.

Hastaneye kaldırılan hasta sayısında başı çeken iki eyaletse yaklaşık 3.000’er kişiyle California ve Teksas. Vermont’ta ise ay sonunda yalnızca bir Corona virüsü hastası hastaneye kaldırıldı.

New York’ta Coronalı kişileri tespit eden cep telefonu uygulaması

New York’ta ise vakaların hızla arttığı 20 semtte getirilen zorunlu maske takma yasağına uyulmaması, polisin denetlemede yetersiz kalması Ne York Valisi Andrew Cuomo’nun tepkisini çekti. İsim vermeden New York Belediye Başkanı’nı eleştiren Vali Cuomo, “Tespit edilen bu 20 sıcak noktada maske denetimlerinde New York polisi yetersiz kalırsa devreye ben girerim. New York Eyalet Polisini devreye sokar, kentin virüsün hızla yayıldığı semtlerinde maske denetimi yapmalarını sağlarım” dedi.

New York Valsi Cuomo, salgın hastalığın kente yayılmaması için her türlü tedbiri alacaklarını belirti. Vali Cuomo, bugün cep telefonlarına ücretsiz olarak yüklenecek yeni bir virüs alarmı uygulamasının da müjdesini verdi. Uygulama, testi pozitif olan kişiyle sosyal mesafe alanınız içinde karşılaşmış olmanız durumunda alarm veriyor. Uygulama İngilizce dışında altı ayrı dilde daha kullanılabilecek.

Vali Cuomo, uygulamanın çok akıllı ve yaratıcı olduğunu belirterek salgın hastalıkla mücadelede ciddi bir değişiklik yaratacağını kaydetti.

Lise öğrencilerinin okula dönme sevincini yaşadığı gün bir okul virüs yüzünden kapandı

New York’ta bugün lise öğrencilerinin de altı ayın ardından okullarda yüz yüze eğiteme aşamalı olarak başlamasıyla kent genelinde ilk ve orta eğitim öğrencileri arasında okula gidenlerin sayısı 500 bin oldu. Liseli öğrencilerin okullarına döndüğü bugün, salgın etkisini bir başka orta öğretim okulunda hissettirdi.

Queens bölgesinin Elmurst semtindeki engelli öğrencilerin gittiği John F. Kennedy, Jr. okulunda iki kişinin Corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrası okul kapatıldı. Okulun iki hafta sonra açılacağı belirtildi.

8 Eylül’den itibaren aşamalı olarak yüz yüze eğitime açılan New York’ta okullarda şimdiye kadar 133 pozitif vaka saptandı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, bugün düzenlediği basın “Test yapmayı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar okul çalışanları, öğretmenler ve öğrencilere yapılan testlerde 133 pozitif vaka saptandı” dedi.