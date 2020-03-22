ABD’de 45 Dakikada Sonuç Veren Test Onaylandı

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında özel şirketler tarafından üretilen test kitlerinin kullanılması da gündemdeydi. Bu kapsamda Amerika Gıda ve İlaç Dairesi FDA, California’daki Cepheid adlı ABD’li bir firma tarafından geliştirilen ve 45 dakika içinde sonuç veren testin kullanımına onay verdi.

Hastalardan alınacak balgam örnekleriyle yapılan testin kullanımına FDA tararından acil kullanım onayı verildi. Benzer testlerin tüberküloz ve HIV gibi hastalıkların tanısında kullanıldığı belirtiliyor.

Testlerin ilk etapta hastanelerin acil servislerinde ve doktor muayenehanelerinde kullanılması planlanıyor. Yeni hızlı sonuç veren test kitlerinin gelecek haftadan itibaren kullanılmaya başlanması bekleniyor.

ABD’de Corona virüsünü tespit etmek için kullanılan testlerin sonuçları en az bir iki gün, hatta bir hafta sonra belli oluyor.

Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence Cumartesi günü yaptığı açıklamada ülkede bugüne dek 195 bin test yapıldığını, bunların 19 bin 343’ünün pozitif çıktığını açıkladı.