ABD’de 6 ay önce kaybolan kadın bulundu: Ormanda ot ve yosun yiyerek hayatta kalmış

Utah Eyaleti Şerif Ofisi‘nden yapılan basın açıklamasına göre, yetkililer kadının kaybolduğunu ilk kez 25 Kasım’da fark etti. Bu tarihte kadının arabası Spanish Fork Kanyonu’nun Diamond Fork bölgesine bağlı bir kamp alanında park halinde bulundu. Arabanın yolu kapattığına dair şikayet alan polisler kadına ulaşamayınca kayıp olduğu değerlendirildi.

I am happy to announce that I have found a bride for my buddy @thedouglasadams . It will be an informal ceremony and the couple has requested donuts and pizza in lieu of fancy gifts. https://t.co/9pKV8ORGGb — Jimmy Malone (@malonespeaking) May 5, 2021

​Bununla birlikte, yetkililer, karadan ve havadan ilk aramayı yaptıklarında kadına dair bir iz bulamadıklarını belirtti. Ardından, arabayı terk etmiş olabileceği şüphesiyle aracına el konulduğu bildirildi.

Sonraki aylarda polisler, kadının akrabalarıyla, arkadaşları ve eski iş arkadaşlarıyla görüştü. Ancak, tümü kadının nerede olduğuna dair bilgilerinin olmadığını söyledi.

Geçen pazar günü ise bir polis kar amacı gütmeyen bir hava arama örgütünün temsilcileriyle birlikte, kadına ne olduğunu bulmak için bir insansız hava aracı kullanarak bölgeye döndü. NTV’deki habere göre, ilk geçişlerden birinde drone düştü ve cihazı almak için tepelere doğru yürürken, polis ve drone pilotu bir çadırla karşılaştı ve içeride aradıkları kadını buldu.

‘Canlı olarak bulamayacağımızı düşünüyorduk’

Polis Şefi Specer Cannon, “Ne kadar uzun zaman geçtiği göz önüne alındığında, kadını canlı olarak bulamayacağımızı düşünüyorduk. Böyle durumlarda, genellikle vefat ettikten sonra birini buluruz. Hala hayatta olduğunu görünce çok mutlu olduk” dedi.

Öte yandan, kadının oldukça zayıflamış olduğu görüldü. Yetkililer kadının yanında ilk etapta çok yiyecek olduğunu, yakındaki bir nehirdeki suyu içtiğini ve çimen ve yosun yiyerek hayatta kaldığını açıkladı.

‘Kadının kendi seçimi’

Ormanda yaşamanın ise kadının kendi seçimi olduğu değerlendiriliyor.

Şerifin Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Kadının durumu ve bizimle konuştuklarından anladığımız kadarıyla bu onun kendi seçimi. Yine de milletvekilleri onu akıl sağlığı değerlendirmesi için yerel bir hastaneye götürdüler. Ancak, birçok insan bu kadının yaşadığı şartlar ve koşullarda yaşamamayı seçebilirken, onun seçimi yasa dışı değil. Kadının aynı bölgeye geri dönmeyi karar verirse ona hayatını devam ettirebilmesi için çeşitli kaynaklar sunacağız. Hayatında ne olursa olsun, şüphesiz zor koşullarda hayatta kalma yeteneği olağanüstü” ifadeleri kullanıldı.