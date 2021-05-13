ABD’de aşı çekilişi: Aşısını olana 1 milyon dolar ödül

ABD‘nin Ohio eyaletinde Kovid-19 aşı kampanyasını hızlandırmak için çekiliş yapma kararı alındı. ​Karara göre, aşı olan kişiler arasından 5 kişiye 1’er milyon dolarlık nakit para ödülü verilecek.

Ohio Valisi Mike DeWine, ödülün sadece aşı olan yetişkinler için geçerli olacağını belirtti. Vali DeWine, 5 kişiden ilk talihlinin 26 Mayıs günü açıklanacağını söyledi. Böylelikle 26 Mayıs’tan itibaren 5 hafta boyunca her hafta çekiliş yapılacak ve her haftanın kazanını 1 milyon dolar ödül kazanacak.

Two weeks from tonight on May 26th, we will announce a winner of a separate drawing for adults who have received at least their first dose of the vaccine. This announcement will occur each Wednesday for five weeks, and the winner each Wednesday will receive one million dollars. — Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) May 12, 2021

​Çekiliş sonucu ödenecek tutarın federal hükümettin koronavirüs yardım fonları aracılığıyla karşılanacağı ifade edildi.

Kazananlar, Ohio’nun halka açık seçmen kayıt veritabanından seçilecek. Oy vermek için kayıtlı olmayan ancak çekilişe dahil olmak isteyenlerin, önümüzdeki haftalarda kullanıma açılacak bir web sitesi üzerinden kayıt olabileceği belirtildi.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan ve toplam vaka sayısının 32 milyonu aştığı ABD’de, şu ana kadar toplam nüfusun yüzde 58’i iki doz aşısını aldı.