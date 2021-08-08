ABD’de ‘Aşı Olun’ Çağrıları Sonuç Verecek mi?

ABD’de aşılamanın hızlı başlamasıyla birlikte düşen vakalar hem Delta varyantının etkisini arttırması hem de aşılamanın hızının yavaşlamasıyla yeniden artışa geçti.

Başta Cumhuriyetçi eyaletler olmak üzere ülke genelinde sosyal mesafe kuralları ve maske uygulamalarının kaldırılması ya da yumuşatılmasının da vakalardaki bu keskin artışta rol oynadığı yorumları yapılıyor. Şimdi birçok yerde yetkililer, tedbirleri yeniden devreye sokmaya başlıyor. Başkan Joe Biden da Amerikalılar’ı bir an önce aşı olmaya çağırıyor.

ABD’de Corona virüsü salgınıyla mücadelede birkaç hafta önceki “pembe tablo” yeni vaka sayıları ve hastaneye yatışların artması nedeniyle yerini endişeye bıraktı.

Ülkedeki vaka sayıları daha aşının olmadığı geçen yazın zirvesini de aştı.

Başta Florida ve Teksas olmak üzere 50 eyalette vakalar artışta.

Ülkedeki toplam vaka sayılarının üçte biri Florida ve Teksas’tan.

Özellikle Florida neredeyse her gün vaka ve hastaneye sevklerde rekor kırıyor.

Ama olumlu gelişmeler de var.

Aşılama oranları da artıyor, özellikle de aşı oranlarının düşük olduğu eyaletlerde.

Louisiana’da yüzde 302, Mississippi’de yüzde 250, Alabama’da yüzde 215 günlük aşı artışı kayıtlara geçti.

Beyaz Saray Corona Virüsüyle Mücadele Koordinatörü Jeff Zients, “Geçen haftalarda günlük aşılama oranlarında her gün ortalama yüzde 70 artış gördük. Son 7 günde 3 milyon Amerikalı ilk doz aşılarını oldu. Bu Temmuz’dan bu yana en yüksek rakam. Yetişkinlerin de yüzde 70’i en az bir doz aşı oldu. Bunlar virüse karşı savaşta önemli dönüm noktaları. Vakaların en fazla arttığı 8 eyalette de ortalama yüzde 171’lik aşılama artışı söz konusu” şeklinde konuştu.

Vaka sayılarındaki artış, Başkan Joe Biden’ın günlük programlarına da yansıdı. Geçen hafta içinde neredeyse her gün salgınlarla ilgili bir program vardı. Hafta içinde bir kez daha kameraların karşısına geçti ve Amerikalılar’a ‘lütfen aşı olun’ çağrısını yineledi: “Ülkede olanlarla ilgili çok net konuşmak istiyorum. Aşı olmayanların salgınını yaşıyoruz. Çok fazla bilgi kirliliği var, biliyorum. Ama gerçek şu: Eğer aşılıysanız Corona’ya yakalanmanız çok zor, yakalansanız bile ya belirti göstermeyeceksiniz, gösterirseniz bile bu çok az olacak. Aşı olanlar nerdeyse hiç hastaneye sevke edilmiyor. Bir araştırmaya göre Corona nedeniyle hastaneye sevk edilenlerin yüzde 95’i hiç aşı olmamış kişiler.”

Federal düzeyde aşılama kampanyasına yerel yönetimlerden de destek gelmeye devam ediyor. Ülkenin en büyük kenti New York’ta 13 Eylül’den itibaren artık spor salonlarına, restoranlara ve benzeri yerlere girmek isteyenler aşı kartlarını da göstermek zorunda. Tabi ki bu yerlerde çalışanlar da.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, “Aşı olanlar bu kentte çok güzel şeyler yapabilirler. Aşılıysanız değerlendirmek siz kalmış. Anahtar sizde olacak. Kapıyı açabilirsiniz. Ama aşılı değilseniz maalesef birçok şeye katılmayacaksınız. Bu çizgiyi belirlemeye çalışıyoruz” diyor.

Bazı yerel yönetimlerle birlikte birçok şirket de çalışanlarına aşıyı zorunlu hale getiriyor. Bu şirketler Başkan Biden’dan teşekkür aldılar bile. Bununla birlikte salgının son dönemde etkisini arttırması ve ülkenin gündeminde yine bir numaraya yükselmesi anketlere de yansımış görünüyor.

Başkan Biden’a Haziran ayında olan yüzde 62 destek oranı Temmuz’da 10 puan azalarak yüzde 52’ye düştü.

Ülkenin doğru yolda ilerlediğini düşünenlerde de düşüş var. Geçen ay yüzde 53 olan bu oran Temmuz ayında yüzde 46’ya düşmüş durumda.

Halkın yüzde 36’sı salgını ülkenin en büyük sorunu olarak değerlendiriyor.

Başkan Biden da bu anket sonuçlarını tersine çevirmek için salgın konusunda yine kolları sıvamışa benziyor.