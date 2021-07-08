ABD’de Aşılanmayanlar Arasında Vakalar Artıyor 

ABD’de geçen hafta Corona virüsü vakaları yüzde 11 oranında arttı. Yetkililer bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının ülkede baskın varyant haline geldiği sırada yaşanan bu artışın neredeyse tamamının aşılanmamış kişiler arasında olduğunu belirtti.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Rochelle Walensky, yeni vakaların yüzde 93’ünün aşılama oranının yüzde 40 ve altında olduğu ilçelerde görüldüğünü kaydetti.

CDC Başkanı’nın açıkladığı verilere göre geçen aylarda Corona virüsünden yaşanan ölümlerin yüzde 99,5’i aşılanmamış kişiler arasında görüldü.

Walensky, aşılamanın az olduğu yerlerde vakalar ve hastaneye kaldırılma oranlarının yüksek seyrettiğini söyledi.

CDC, Delta varyantının ABD’de baskın tür olduğunu açıklamıştı. Bulaşıcılığı yüksek bu varyant dünyanın birçok ülkesinde de baskın tür haline geldi.

Walensky, ABD’de Corona virüsünün yayıldığı ilçelerde 9 milyon kişinin yaşadığını kaydetti.

Walensky, bu ilçelerde aşılama oranının düşük seyretmesi, vaka hızındaki artış ve aşısızları korumayan gevşek önlemlerin bir araya gelmesinin daha çok ızdıraba neden olacağına dikkat çekti.

Borsada da Perşembe günü Corona virüsünün Delta varyantının yayılmasının ekonomik iyileşmeyi etkileyeceği kaygıları nedeniyle ana endekslerde düşüş yaşandı.

Beyaz Saray, Corona virüsüyle mücadele ekibinin lideri Jeff Zients, Arkansas, Missouri, Nevada ve Illinois eyaletlerine tedavi ve aşılama konusunda federal destek sağlanacağını bildirdi.

Beyaz Saray geçen hafta da ABD genelinde virüsün yayıldığı merkezlere özel ekipler gönderileceğini açıklamıştı.

Zients ayrıca Corona virüsü aşılarının doktorların muayenehanelerine de tedarik edilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Delta’nın yayılmasının özellikle gençler için tehlike oluşturduğunu kaydeden Zients ‘‘Araştırmalar Delta varyantının virüsün diğer varyantlarına oranla gençlerde daha ciddi hastalıklara yol açtığını ortaya koyuyor’’ dedi.

CDC Başkanı Walensky yaz kampları ve topluluk aktiviteleri sırasında yeni vaka kümelerine rastlandığı uyarısında bulundu. Walensky aşı olan-olmayan herkesin semptom göstermesi durumunda test yaptırması gerektiğini hatırlattı.

Zorunlu aşılama uygulaması yaygınlaşıyor

Öte yandan dünyada Delta varyantının yayılmasıyla artan vaka sayıları ülkeleri aralarında zorunlu aşılamanın da olduğu farklı önlemler almaya teşvik ediyor. Son olarak Yunanistan vaka sayılarındaki artışın ardından bazı sektörlerde aşılamanın zorunlu hale getirileceğini açıkladı.

Geçen ay ülkenin biyoetik komisyonu hükümete, diğer teşvik çabalarının başarısız olması durumunda son çare olarak, sağlık ve bakımevi çalışanlarının aşılanmasının zorunlu olmasını tavsiye etmişti.

Hükümet sözcüsü Aristotelia Peloni, kararın gelecek hafta açıklanacağını kaydetti ve sağlık ve bakımevi çalışanları dışındaki grupların aşılanmasının zorunlu olup-olmayacağına henüz karar verilmediğini söyledi.

Skai televizyonunda yayınlanan bir ankete göre Yunanlar’ın çoğunluğu aşıların kamu hizmeti veren belli gruplara zorunlu tutulmasını destekliyor.

Yunanistan’da toplumun yüzde 38’i tamamen aşılandı. Hükümet nakit para ve gençlerin cep telefonlarına bedava data kullanımı sağlayarak aşılama oranını sonbahara kadar yüzde 70’e çıkarmayı hedefliyor.

Sağlık çalışanlarına ve toplumun bazı diğer riskli kesimlerine aşılamayı zorunlu hale getiren ya da bunu değerlendiren ülkeler arasında İtalya, Fransa, Avustralya, Polonya ve Kazakistan var.