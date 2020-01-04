ABD’de askerlik çağrı servisinin sitesi çöktü

ABD’de askerlik araştırma ve çağrı işlemlerini yapan Selective Service System servisinin internet sitesinin Üçüncü Dünya Savaşı başlama olasılığı ile ilgili spekülasyonlar nedeniyle çöktüğü bildirildi.

Kurum Twitter hesabından paylaştığı mesajda, yayılan yanıltıcı bilgiler nedeniyle artan trafiğin sitenin çalışmalarında sıkıntılara neden olduğunu duyurdu.

Açıklamada, “Yayılan yanıltıcı bilgiler dolayısıyla sitemiz, artan trafik hacmi ile ilgili problemler yaşıyor” ifadelerine yer verildi.

Due to the spread of misinformation, our website is experiencing high traffic volumes at this time. If you are attempting to register or verify registration, please check back later today as we are working to resolve this issue. We appreciate your patience. — Selective Service (@SSS_gov) January 3, 2020

​ABD ordusunun 1973’ten bu yana tamamen sözleşme bazlı oluşturulmasına rağmen seferberlik durumunda bazı kategorilerdeki vatandaşlar, vatani görevlerini yerine getirmek üzere çağrılıyor. Orduya çağrılan kişilerin listeleri Selective Service System sitesinden takip edilebiliyor.

Bir günde 3 milyondan fazla paylaşım

Daha önce #WWIII (Üçüncü Dünya Savaşı), Twitter’daki popüler hashtaglerin arasında yer almıştı. Twitter kullanıcıları bir günden kısa süre içinde bu konuda 3 milyondan fazla paylaşımda bulunmuştu.

Üçüncü Dünya Savaşı konusunun bu denli paylaşılmasının nedeni ise İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD’nin hava saldırısında öldürülmesi oldu.

Pentagon, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in, Bağdat Havalimanı’na düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Olayın ardından Tahran ‘intikam’ sözü vermiş, ABD ise Irak’taki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri için çağrıda bulunmuştu.