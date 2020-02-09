ABD’de Beyaz Irkın Üstünlüğünü Savunanlardan Gösteri

Başkent Washington’da beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlar bir gösteri düzenledi.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı gösteri sırasında herhangi bir olay yaşanmadı, gözaltına alınan da olmadı.

100’den fazla kişinin katıldığı gösteride “Hayat, özgürlük, zafer” ve “Amerika’yı yeniden kazanmak” şeklinde sloganlar atıldı.

Gösteri “Patriot Front” adlı bir grup tarafından düzenlendi.

Polis, gösterinin izinli yapıldığına dair bir bilginin olmadığını kaydetti.

Grup, beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların oluşturduğu bir organizasyon olarak niteleniyor.

Grup, benzer bir örgüt olan Vanguard America adlı organizasyondan 2017’de Virginia’daki ölümcül gösterinin ardından ayrılmıştı.

O gösteride Nazi yanlısı James Fields aracını beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların gösterisini protesto eden grubun üzerine sürmüş ve 32 yaşındaki Heather Heyer hayatını kaybetmişti.

Fields, 2018’de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Başkan Donald Trump 2017’deki ölümcül olayın ardından her iki tarafın da suçlanması gerektiği yönündeki açıklaması nedeniyle eleştirilmişti.