ABD’de bir adam arabasına kar topu atan çocuklara ateş açtı

Yazan:
Alaturka Online
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ABD’de Milwaukee polisinin açıklamasına göre, yaşları 12 ve 13 olan iki çocuk, bir grup arkadaşıyla birlikte yoldan geçen araçlara kar topu atıyorlardı.

Kar topu isabet eden araçlardan birinin sahibi silahını çıkararak çocuklara ateş etti.

Yaralanan çocuklar yerel hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliyi arıyor.

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