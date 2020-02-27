ABD’de Bir Bira Fabrikasındaki Silahlı Saldırıda 6 Kişi Öldü

Amerika’nın Milwaukee şehrinde bir bira fabrikasına giderek ateş açan bir çalışan 5 kişiyi öldürdükten sonra kendisi de ölü olarak bulundu.

Yaklaşık 1400 kişinin çalıştığı fabrikada yaşanan olayda yaralanan kimse olmadığı açıklandı. Polis olayın ardından bölgeyi kordon altına aldı ve yapılan kontrollerin ardından bölgenin güvenlik altında olduğu açıklandı.

Fabrikanın 165 yıllık bir bira fabrikası olduğu ve tüm dünyada tanınan bir marka biranın üretildiği bir işletme olduğu biliniyor. Saldırganın fabrikanın çalışanlarından biri olduğu ancak saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin henüz bilinmediği belirtildi. Polis saldırganın olayı tek başına gerçekleştirdiğini açıkladı.

İsmi açıklanmayan saldırganın 51 yaşında olduğu ifade edilirken şirketin CEO’su Gavin Hattersley olayın ardından yaptığı açıklamada “Bizler burada bir aileyiz bu bizler için akla gelmeyecek bir trajedi” dedi.

Saldırıyla ilgili olarak Başkan Donald Trump’ın da bilgilendirildiği belirtildi. Bu silahlı saldırının başkanlık seçimleri yaklaşırken yeniden silah yasası tartışmasını alevlendireceği yorumları yapılıyor.