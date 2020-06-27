ABD’de Bir Günde 45 bin 242 Yeni Corona Virüsü Salgını Vakası

Corona virüsü salgını başladığından bu yana Cuma günü ABD’de bir günde en çok vaka görülen gün olarak kayda geçti. Ülke genelinde bir günde 45 bin 242 yeni vaka tespit edildi. Amerika’da toplam tespit edilen vaka sayısı da 2,5 milyonu aştı.

Amerika’da belirli eyaletlerde kısıtlamaların kaldırılması ve polis karşıtı sokak eylemlerinin ardından bazı noktalarda vaka sayılarında ciddi artışlar görülüyor.

Bu eyaletlerden biri olan Teksas’ta Vali Greg Abbott, gün içerisinde barların kapalı olması ve restaurantların da kapasitelerinin yarısı kadar müşteri almalarına izin verileceğini açıkladı. Florida’da barlara içki servisini durdurmaları talimatı verildi.

Kendilerine önceden haber verilmediğini ve kısa süre içerisinde düzenlemeye gitmeleri ve kapatmaları istenilen işletme sahipleri duruma tepki gösterdi.

Salgının etkili olduğu Florida eyaletinde son 24 saatte 8 bin 942 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Bu vaka sayısı da rekor olarak kayda geçti.

California eyaletinin Imperial County bölgesinde de vaksa sayısında ciddi artışlar görülmesi üzerine Vali Gavin Newsom bölge halkına yönelik “Evde kal” talimatı verdi.

Alaska’da da valilik acil durum ilan etti ve maskesiz sokağa çıkmayı yasakladığını açıkladı.

Gençler arasında yayılıyor

Başkan Yardımcısı Mike Pence de konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede son günlerde salgının özellikle gençler arasında yayılmaya başladığının gözlemlendiğini söyledi. Pence, çoğunlukla 35 yaşın altındaki kişilerde son günlerde Corona virüsü tespit edilmeye başlandığını birçok vakanın da herhangi bir belirt göstermeyen taşıyıcı durumunda olduğunu belirtti.

Ülkede son günlerde Alabama, Arizona, California, Georgia, Idaho, Mississippi, Missouri, Nevada, Oklahoma, South Carolina, Tennessee ve Wyoming eyaletleri yüksek vaka sayılarının görüldüğü diğer eyaletler oldu

Amerika’da bugüne dek salgın nedeniyle ölen kişi sayısı da 128 bine yaklaştı.