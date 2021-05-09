ABD’de bir kadın, sınır politikasının ayırdığı çocuklarına 4 yıl sonra kavuştu

ABD’de eski Başkan Donald Trump’ın göçmenlere yönelik ‘sıfır tolerans’ politikasının ilk mağdurlarından biri olarak bilinen ve Honduras’ta yaşayan Keldy Mabel Gonzales Brebe, 4 yıl sonra oğulları Erik ve Mino’ya kavuştu. Duygusal kavuşma, ABD basını tarafından yoğun ilgi gördü.

“I just want to tell my kids that I love them. And I screamed loudly, because that’s what I wanted to tell them for so long,” Keldy Mabel Gonzáles Brebe de Zúniga says about being reunited with her children. “I feel like I’ve been revived.” https://t.co/paOyVfHLna — MSNBC (@MSNBC) May 9, 2021

​’Anneleri değilmişim gibi davrandılar’

Gonzales Brebe, 2017’de erkek kardeşinin öldürülmesinin ardından ABD’ye gitmeye karar verdi.

O yıllarda 13 yaşındaki Eric ve 15’inde olan Mino ile New Mexico’da sınıra gelen Brebe, ABD’ye sığınma talebinde bulundu.

ABD medyasından MSNBC News’e konuşan anne, çocuklarından ayrılmak zorunda kaldığı ilk saatlerde yaşadıklarını, “Bana bunun sadece beş gün süreceğini söylediler ve sonra bizi yeniden birleştireceklerdi, böylece birlikte olabilecektik. Yakında bunun olacağını düşündüm. Çocuklarım nerede diye sormaya başladım. Endişem artmaya başladı” sözleriyle anlattı.

Keldy Mabel Gonzáles Brebe de Zúniga spent 3 years apart from her children after being separated at the border. This #MothersDay, we’re thinking of her — and how we must build a humane immigration system that ensures no mother is separated from her child. https://t.co/wRzQNJYInx — National Immigration Forum (@NatImmForum) May 9, 2021

​’Sana çocuklarının burada olacağını kim söyledi?’

Sınırda çocuklarını görmeyi bekleyen kadın, yetkililerin, “Sana kim çocuklarının burada olacağını söyledi?” sözleriyle karşılaştığını belirtti.

Çocuklarından koparılan Brebe, daha sonra Honduras’ın San Pedro Sula kentinde sınır dışı edildiğini ifade etti.

Çocuklarının 2018 yılında Pensilvanya eyaletindeki Philadephia kentinde yaşayan bir akrabalarına bırakıldığını ifade eden anne, Joe Biden yönetiminin, Trump dönemindeki aileleri ayıran göçmen politikasında yaptığı değişikliğin ardından 4 yıl sonra çocukları ile bir araya geldi.

Öte yandan, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Trump yönetimi döneminde 5 bin çocuğun ailelerinden ayırıldığını açıklamıştı.